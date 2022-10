Niss: Startschuss für digitale Ausweise mit dem ersten digitalen Führerschein

ÖVP-Digitalisierungssprecherin: BM Brunner und StS Tursky legen Grundstein für digitale Verwaltung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit der ersten digitalen Ausweisplattform und dem digitalen Führerschein wird die Digitalisierung in Österreich weiter erfolgreich vorangetrieben“, bekräftigt heute, Mittwoch, die ÖVP-Sprecherin für Digitalisierung Therese Niss die von Bundesminister Gerhard Karner und Staatssekretär Florian Tursky vorgestellte Implementierung der Plattform eAusweise im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Die Digitalisierung sei in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen schon längst bei den Menschen angekommen, daher müsse man auch in der Verwaltung nachziehen. „Österreich ist schon jetzt Vorreiter im E-Government und eines der ersten Länder weltweit, das diesen Schritt wagt. Mit der Plattform eAusweise ist uns ein weiterer großer Schritt in Richtung digitale und damit effizientere Verwaltung gelungen“, so Niss.

Um die kostenfreie App zu nutzen – Download im App Store bzw. Google Play Store – ist es nötig, sich mit dem Identitätsnachweis ID Austria in der bereits etablierten App „Digitales Amt“ anzumelden. „Dadurch soll Identitätsdiebstahl verhindert und Schutz vor Cyberkriminalität gegeben werden“, unterstreicht Niss, um etwaige Sicherheitsbedenken aus dem Weg zu räumen. Inhaberinnen und Inhaber eines österreichischen Scheckkartenführerscheins können nach dem Aktivierungsprozess in der App „eAusweise“ den „digitalen Führerschein“ auf ihr Smartphone laden und als QR-Code – etwa bei einer Verkehrskontrolle – vorweisen. „Die Chancen und Möglichkeiten im digitalen Bereich werden damit wirksam genutzt“, so Niss.

„Gemeinsam mit dem Bundesminister für Digitalisierung Magnus Brunner und dem Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky werden wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen und uns auch weiterhin für eine userfreundliche und digitale Verwaltung einsetzen“, bekräftigt Niss abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at