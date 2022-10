Programmänderung „Klartext“ heute im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren“

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ändert „Klartext“ heute (19.10.) das Thema: Unter dem Titel „Wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren“ diskutieren bei Klaus Webhofer Politikberater Thomas Hofer, Korruptionsexperte Martin Kreutner, ORF-Journalistin Ulla Kramar-Schmid und „Die Presse“-Journalistin Anna Thalhammer über die möglichen Konsequenzen der ersten bekannt gewordenen Einvernahmeprotokolle des ehemaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmid. „Klartext“ findet heute ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus statt, Ö1 überträgt live.

In letzter Zeit war es still geworden um Thomas Schmid, die zentrale Figur in der Chataffäre, die die Kanzlerpartei ÖVP belastet. Gestern dann der Knalleffekt: Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und ehemalige ÖBAG-Chef Schmid hat seit Juni vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgepackt und will nun Kronzeuge werden. In ersten bekannt gewordenen Einvernahmeprotokollen belastet er Alt-Kanzler Sebastian Kurz schwer, zieht aber auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in die Affäre tiefer hinein sowie den Kurz-Vertrauten und Immobilientycoon René Benko. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Was wird die „Lebensbeichte“ des Thomas Schmid in nächster Zeit noch ans Tageslicht befördern? Hat sie das Potenzial, die Republik, jedenfalls die ÖVP, zu erschüttern? Und was sind die Konsequenzen? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Politikberater Thomas Hofer, Korruptionsexperte Martin Kreutner, ORF-Journalistin Ulla Kramar-Schmid und „Die Presse“-Journalistin Anna Thalhammer.

„Klartext“ findet heute, 19. Oktober, im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

