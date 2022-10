13. Bezirk: Musik-Abend „10 Jahre Zemlinsky Ensemble“

Wien (OTS/RK) - Im Jahr 2012 wurde das „Zemlinsky Ensemble Wien“ (ehemals „Zemlinsky Trio Wien“) vom Klarinettisten Siegfried Schenner sowie vom Unternehmer Dieter Bock ins Leben gerufen. Aus diesem Anlass veranstaltet die Agentur „Bock’s Music Shop“ in Zusammenarbeit mit dem Bezirk und dem „Alexander Zemlinsky Fonds“ ein Jubiläumskonzert am Montag, 24. Oktober. Der Abend im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) beginnt um 19.30 Uhr. Neben dem „Zemlinsky Ensemble Wien“ machen die Sopranistin Veronika Kaiser und Dieter Bock als Moderator mit. Der Eintritt zum Konzert mit dem Titel „10 Jahre Zemlinsky Ensemble Wien“ ist frei. Spenden des Publikums sind willkommen. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/11 52 07 76 bzw. E-Mail office@bocksmusicshop.at.



Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Vorgaben beachten. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Alexander Zemlinsky (1871 – 1942) sowie von Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957). Abgerundet wird das Konzert mit der Uraufführung eines Werkes des 1948 geborenen Tondichters Gerhard Habl, der Titel lautet „Sextett für Zemlinsky“. Auskünfte über sonstige Kultur-Termine im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115, E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

• Musik-Gruppe „Zemlinsky Ensemble Wien“:

www.zemlinskyensemble.at/konzerte/

• Alexander Zemlinsky-Fonds:

www.zemlinsky.at/de/

• Komponist Gerhard Habl:

www.gerhardhabl.at

• Agentur „Bock’s Music Shop“:

www.bocksmusicshop.at/

• Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



