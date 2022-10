Zierfuß ad Lehrermangel: Hausgemachtes Bildungsversagen von SPÖ und Neos

Chaos an Wiener Schulen wird immer deutlicher – Stadtregierung muss Verantwortung übernehmen

Wien (OTS) - „Der Lehrermangel hat sich in Wien immer mehr zugespitzt. Schon Anfang des Jahres haben wir als Wiener Volkspartei darauf hingewiesen, dass in nur einem Monat gleich 30 Pflichtschullehrer in Wien gekündigt haben“, so Bildungssprecher und Gemeinderat Harald Zierfuß im Zuge der heutigen aktuellen Stunde. Auch vor dem Sommer habe es schon Spitzenwochen gegeben, wo 25 bis 30 Lehrer weg waren – obwohl der Bund alle Länder pro Kopf gleich finanziere.

Das Bildungsversagen der Wiener Stadtregierung werde immer deutlicher. In einem Interview mit „Wien Heute“ meinte der Bildungsdirektor, dass es schon sein kann, dass manche Lehrer zwei Klassen übernehmen müssen. „Da hat jeder Betroffene nur den Kopf schütteln können. Wie stellen sich SPÖ und NEOS das bei 6-Jährigen vor? Sollen die Lehrer dann vom Gang aus in beide Klassen hineinrufen? Ist das das Verständnis von Neos und SPÖ?“, so Zierfuß weiter.

Leere Worte statt Taten

Anstatt neues Personal aufzutreiben und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, werden Revisionen durchgeführt, wo mit Stoppuhren gemessen werde, wie schnell komplett überlastete Mitarbeiter arbeiten. Die Wiener Volkspartei habe schon seit Anfang des Jahres auf ihren 10-Punkte-Plan gegen den Lehrermangel aufmerksam gemacht.

Die Wiener Stadtregierung schiebe die Verantwortung jedoch wie gewohnt an den Bund ab. So habe Bildungsstadtrat Wiederkehr in der heutigen Fragestunde auch dieses Muster wieder an den Tag gelegt und keine substantiellen Antworten geliefert. Auch der Bürgermeister halte diesen Zustand „durchaus für vertretbar“. „Es ist ganz klar, dass es hier in Wien Maßnahmen braucht und die Verantwortung nicht weggeschoben werden darf, so wie das die Stadtregierung gerne macht.“, so Zierfuß weiter.

In Wien werden bei all den Herausforderungen von SPÖ und NEOS angebliche „Bildungsversprechen“ und „Bildungschancen“ beworben, während zumindest eine Klasse einen Monat daheim gesessen ist und auf einen Lehrer warten musste. „Was soll das für ein Bildungsversprechen sein? Dieses Wiener Bildungsversagen ist hausgemacht. SPÖ und NEOS lassen die Wiener Kinder und Jugendlichen im Stich. Als Wiener Volkspartei werden wir nicht locker lassen, bis es echte Verbesserungen gibt!“, so Zierfuß abschließend.

