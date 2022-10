Recruiting Day on Tour

Vorfallszeit: 29.10.2022, 14:00 - 18:00 Uhr, Vorfallsort: 1030 Wien, Wien-Mitte „The Mall“

Wien (OTS) - Die Landespolizeidirektion Wien ist an unterschiedlichen Orten in ganz Wien unterwegs, um alle Fragen rund um Bewerbungsmodalitäten, Ausbildung, den Polizeiberuf und die Weiterbildungsmöglichkeiten zu beantworten.

Unser nächster Halt ist in Wien-Landstraße im Einkaufszentrum „The Mall“.

Die Suche nach geeignetem Personal ist, wie in vielen anderen Bereichen der Arbeitsgesellschaft, auch für die Exekutive eine große Herausforderung. Die LPD Wien versucht mit unterschiedlichen Recruiting-Maßnahmen Personal zu gewinnen. Mit dem Recruiting-Center in der Ausstellungsstraße 44 in 1020 Wien wurde abseits der Recruiting Days eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, um sich sämtliche Informationen einzuholen. Das Recruiting-Center ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Ohne Voranmeldung und Terminvergabe steht das Recruiting-Team den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten können auf Anfrage Gruppentermine bis max. 15 Personen vormittags angeboten werden.

Für den Aufnahme-Slot im Dezember 2022, mit 140 Ausbildungsplätzen haben sich bis dato 477 Personen beworben, die sich einem dreitägigen Aufnahmeverfahren stellen müssen, um nach erfolgreicher Absolvierung einen Ausbildungsplatz in der Polizeischule in Wien (BZS) zu erhalten. Etwa 60 Personen haben dieses Auswahlverfahren für Dezember bereits positiv abgeschlossen, wobei noch ca. 80 Personen im Testungsverfahren sind.

Wie wichtig Informationsveranstaltungen wie der Recruiting Day sind, zeigen auch die Ausfallszahlen beim Aufnahme-Slot Dezember. Über 200 Bewerberinnen und Bewerber sind bereits vor dem Aufnahmeverfahren ausgeschieden, da bestimmte Bewerbungs- und Einstellungsvoraussetzungen nicht erfüllt wurden (z.B.: fehlende Dokumente, sichtbare Tätowierungen).

Die Aufnahme umfasst eine psychologische Eignungsdiagnostik (zum Beispiel Rechtschreibüberprüfung, kognitive Fähigkeitstests), ein klinisch-psychiatrisches Verfahren, einen Sporttest, eine ärztliche Untersuchung und ein persönliches Aufnahmegespräch.

