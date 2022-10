Barbara Stöckl im Gespräch mit Reinhold und Diane Messner, Renée Schroeder und Elisabeth Kappaurer

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl" sind am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Extrem-Alpinist Reinhold und Ehefrau Diane Messner, Biochemikerin Renée Schroeder und Elisabeth Kappaurer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Bei der Liebe bin ich nicht wortgewaltig. So bin ich aufgewachsen. Auf einem Südtiroler Bergbauernhof wird der Bauer nicht herumlaufen und seiner Frau zuschreien: Ich liebe dich!“, sagt Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. Doch Diane Messner, seine heutige Ehefrau, ließ sich davon nicht abschrecken – seit 2021 sind die beiden verheiratet. 35 Jahre Altersunterschied trennt das Ehepaar, doch die Liebe zu den Bergen und dem einfachen Leben verbindet sie. Für das Leben mit Reinhold Messner hat die 42-Jährige ihre vorherige Ehe beendet und ihren Teenager-Sohn in Deutschland zurückgelassen, um zu Reinhold in eine karge, kleine Wohnung auf Schloss Juval in Südtirol zu ziehen. Dort leben die beiden heute ein bescheidenes Leben. Warum das Ehepaar sein Glück im Verzicht findet und welche Hürden ihre außergewöhnliche Beziehung und der große Altersunterschied mit sich bringen, erzählen sie in „Stöckl“.

Auch Biochemikerin Renée Schroeder beschäftigt sich mit dem Älterwerden und der Frage nach dem ewigen Leben. Sie selbst würde gerne 300 Jahre alt werden, doch was würde das für Gesellschaft und Politik bedeuten und wie nahe sind wir diesem Traum aus wissenschaftlicher Hinsicht überhaupt? Die 69-Jährige gibt darüber Auskunft und erzählt auch, wie ihr Leben auf einem Salzburger Bergbauernhof sie jung hält.

Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer ist erst 28 Jahre alt und hat in ihrer Karriere bereits einiges durchgestanden: Die gebürtige Vorarlbergerin wurde mit unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen konfrontiert, war zuletzt sogar auf den Rollstuhl angewiesen. Doch sie hat nicht aufgegeben und in der Krise eine neue Leidenschaft entdeckt: das Rennradfahren.

