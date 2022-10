Fahrbahn der Landesstraße B 1 wurde im Bereich von Bergern erneuert

Land Niederösterreich investierte 300.000 Euro

St. Pölten (OTS) - Die Arbeiten an der Landesstraße B 1 im Bereich von Bergern in den Gemeindegebieten von Pöchlarn und Zelking-Matzleinsdorf konnten kürzlich abgeschlossen werden. Auf einer Fläche von etwa 6.300 Quadratmetern wurden der Straßenbelag abgefräst, Tiefensanierungen durchgeführt und ein neuer Belag aufgebracht. Das Projekt führte die Firma Porr aus Krems unter halbseitiger Verkehrsführung in einer Bauzeit von einer Woche durch. Mit dem Aufbringen der Bodenmarkierung, der Anpassung der Straßenbankette, neuer Verkehrszeichen und neuer Leitpflöcke fanden die Arbeiten durch die Straßenmeisterei Melk ihren Abschluss. Insgesamt sind hier Kosten von 300.000 Euro veranschlagt, die vom Land Niederösterreich getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

