„Die ‚Peichl-Torte‘ – 50 Jahre Landesstudio Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn“ am 20. Oktober in ORF 2

Doku anlässlich des Jubiläums um 21.05 Uhr

Wien (OTS) - Die ORF-Landesstudios in Linz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn feiern ihr 50-jähriges Jubiläum! Am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, widmet sich die Dokumentation „Die ‚Peichl-Torte‘ – 50 Jahre Landesstudio Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn“ um 21.05 Uhr in ORF 2 in 50 Minuten der Besonderheit der Architektur der ORF-Landesstudios, die von Gustav Peichl verwirklicht wurden. Die Dokumentation beleuchtet aber nicht nur den revolutionären Bau, sondern zeigt auch die Fernsehbeiträge, die 1972 von den jeweiligen Landesstudios produziert und national ausgestrahlt wurden.

Die Errichtung der Gebäude in Linz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn war Ausdruck der Regionalisierung des Österreichischen Rundfunks – sie wurden aufgrund ihres Aufbaus im Volksmund schnell „Peichl-Torte“ genannt. Die Bauwerke stießen aber nicht bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf Zuspruch.

Die Dokumentation gewährt auch einen Einblick in die Beiträge, die die Landesstudios 1972 für diverse ORF-Formate produzierten: Der Ausschluss des Skistars Karl Schranz von den Olympischen Winterspielen 1972 versetzte Österreich in Aufruhr, der Nationalstolz wurde gekränkt und ließ Tausende Menschen auf die Straße gehen. Jubel und Prügel gab es, als US-Präsident Richard Nixon einen Zwischenstopp in Salzburg einlegte und es zur Auseinandersetzung zwischen Demonstrierenden und der Polizei kam. Aufgeregt war man vor 50 Jahren wohl auch, wenn man das Kussverbot nicht beachtete und in Linz einen Strafzettel dafür kassierte. 1972 war der Minirock sehr beliebt, ein Modetrend, der seinen Ausgang in Vorarlberg nahm.

Damals wie heute waren die Beiträge von und über die Salzburger und Bregenzer Festspiele von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung für den ORF. Damals wie heute mussten die Österreicherinnen und Österreicher auch mit einer Teuerungswelle, Stromknappheit und hohen Lebensmittelpreisen kämpfen.

Eine unterhaltsam-informative Reise durch 50 Jahre ORF-Landesstudio Linz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn, interessante Einblicke in die Architektur, Geschichten aus den Landesstudios und eine „Fake-Geschichte“ anno dazumal.

Auf der ORF-TVthek wird die Dokumentation als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage on Demand bereitgestellt. Das 50-jährige Jubiläum der Eröffnung der „Peichl-Torten“ wird auch online mit einer Video-Rückschau in Form von „50 pieces“ auf tv.ORF.at/50pieces gefeiert. Dabei wird sowohl an die Entstehungsgeschichte der damals vieldiskutierten und inzwischen längst legendär gewordenen Bauwerke erinnert, als auch kaleidoskopisch auf weitere wichtige Geschehnisse im Eröffnungsjahr 1972 geblickt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at