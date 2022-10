AVISO Wien Holding/Hafen Wien: „Hamburg des Ostens“ – Die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Hafen Wien im kritischen Rückblick

Wien (OTS/RK) - Pünktlich zum heurigen sechzigsten Firmen-Jubiläumsjahr des Hafen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, wurde ein umfassendes Forschungsprojekt vom Institut für Zeitgeschichte abgeschlossen. Es beleuchtet den Ausbau des Wiener Hafens in der NS-Zeit. Nach den Plänen der Nationalsozialisten sollte Wien das „Hamburg des Ostens“ werden. Ein Bericht über Zwangsarbeit auf dem Gelände des heutigen Hafen Wien in Albern und der Lobau wird am Montag, den 24. Oktober 2022, der Öffentlichkeit vorgestellt.



Vor diesem Hintergrund laden Wien Holding und Hafen Wien am Montag, den 24. Oktober 2022, zu einem Medientermin in die Hafenlounge ein.

