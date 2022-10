Gilead Sciences Österreich setzt mit zahlreichen Aktivitäten ein Zeichen für mehr Bewusstsein rund um Brustkrebs

Brustkrebs-Vorsorgemonat Oktober

Es ist mir wichtig, den Blick auf die schwierige Situation metastasierter Patient:innen zu richten um einerseits aufzuklären und ihnen und ihren Angehörigen Mut zu machen Claudia Altmann-Pospischek 1/5

Weil Krebs ein Thema ist und kein Tabu, sprechen wir über Krankheit gleich wie über Gesundheit – mit Hirn, Herz und Humor. Mit den ersten beiden Podcastfolgen wollen wir tieferen Einblick in das Leben von Krebspatient:innen und ihren Angehörigen geben und Verständnis für Patient:innenrealitäten schaffen. Martina Hagspiel 2/5

Für Patient:innen mit metastasiertem Brustkrebs bricht eine Welt zusammen, wenn die Krankheit fortschreitet. In dieser Ausnahmesituation braucht es kontinuierliche Ansprechpartner:innen. Breast Care Nurses wie ich sehen ihre Rolle in der umfassenden Begleitung von Patient:innen bei der Krankheitsbewältigung, den Therapien sowie allen damit einhergehenden Fragen. Lisa Wiedermann 3/5

Unsere MTU unterstützen Gynäkolog:innen und Radiolog:innen anhand eines standardisierten und qualitätsgesicherten Tastverfahrens (Taktilographie) bei der Früherkennung“, betont Discovering Hands Geschäftsführerin Stefanie Bramböck den Nutzen dieser innovativen, ergänzenden Diagnosemethode. Stefanie Bramböck 4/5

„Es ist uns extrem wichtig, eng mit den österreichischen Brustkrebs-Expert:innen aus der Medizin zusammen zu arbeiten um gemeinsame Fortschritte zu erzielen Dr. Amaya Echevarría, Geschäftsführerin von Gilead Sciences Österreich 5/5

Der Brustkrebs-Vorsorgemonat Oktober steht für das biopharmazeutische Unternehmen Gilead Sciences Österreich ganz im Zeichen einer internen Awareness-Offensive zum Thema Brustkrebs. Den Start bildete die erneute Teilnahme beim Krebsforschungslauf der MedUni Wien am vergangenen Samstag, wo das Team von Gilead Sciences engagiert Präsenz zeigte. Darauf aufbauend findet im Laufe des Oktobers das dreiteilige Veranstaltungsformat „Breast Cancer Breakfast“ statt, bei dem gleich mehrere heimische Top-Expert:innen sowie Betroffene zum Dialog geladen sind. Der Podcast „Gilead Insights“ sowie diverse Fachvorträge runden die Aktivitätenreihe ab.

Gilead bündelt Kräfte gegen Brustkrebs - mit Betroffenen, Influencer:innen und Expert:innen



Gilead hat sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, Krebs von einer oft tödlichen in eine chronische Erkrankung zu verwandeln. Als Grundlage sieht das Unternehmen dabei die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Medizin und Patient:innen – nur so ist bahnbrechende Forschung möglich. Schon mit seinem „Memorandum Brustkrebs 2030“ hatte Gilead Sciences Österreich im Vorjahr die Vision „100%ige Heilung“ der gefährlichen Erkrankung ausgerufen. Mit den nunmehrigen Aktivitäten anlässlich des Brustkrebs-Vorsorgemonats bündelt Gilead – passend zu seinen Forschungsaktivitäten – seine Kräfte zur Stärkung der Awareness.

Podcast-Launch beim 1. Breast Cancer Breakfast

Beim Kick-Off der internen Veranstaltungsreihe „Breast Cancer Breakfast“ stellte Gilead Sciences Österreich am 11.10.2022 zwei eigens produzierte Podcasts vor, die den Mitarbeiter:innen von Gilead mehr Einblicke in das Leben Betroffener als auch Angehöriger geben soll. Ziel ist es, alle Mitarbeiter:innen zu Botschafter:innen gegen Brustkrebs zu machen. Moderatorin und Interviewerin ist Martina Hagspiel, Gründerin von „Kurvenkratzer“ sowie Betreiberin der Plattform Influcancer.com.

In der ersten Folge kommen Brustkrebsaktivistin Claudia Altmann-Pospischek, Initiatorin der Plattform Meta Mädels sowie Breast Care Nurse Lisa Wiedermann zu Wort. „Es ist mir wichtig, den Blick auf die schwierige Situation metastasierter Patient:innen zu richten um einerseits aufzuklären und ihnen und ihren Angehörigen Mut zu machen“ , betont Claudia Altmann-Pospischek. Moderatorin Martina Hagspiel dazu: „Weil Krebs ein Thema ist und kein Tabu, sprechen wir über Krankheit gleich wie über Gesundheit – mit Hirn, Herz und Humor. Mit den ersten beiden Podcastfolgen wollen wir tieferen Einblick in das Leben von Krebspatient:innen und ihren Angehörigen geben und Verständnis für Patient:innenrealitäten schaffen.“ Lisa Wiedermann ergänzt: „Für Patient:innen mit metastasiertem Brustkrebs bricht eine Welt zusammen, wenn die Krankheit fortschreitet. In dieser Ausnahmesituation braucht es kontinuierliche Ansprechpartner:innen. Breast Care Nurses wie ich sehen ihre Rolle in der umfassenden Begleitung von Patient:innen bei der Krankheitsbewältigung, den Therapien sowie allen damit einhergehenden Fragen.“

Fachvorträge bei weiteren Breast Cancer Breakfasts

Die Reihe des „Breast Cancer Breakfast“ wird mit Fachvorträgen fortgesetzt. Am 18. Oktober 2022 wird unter dem Titel „Innovative Früherkennung“ die Untersuchungsmethode „Discovering Hands“ vorgestellt, bei der blinde oder hochgradig sehbehinderte Frauen Brustabtastungen als ergänzende Maßnahme zur Mammografie durchführen (https://www.discovering-hands.at). Der Tastsinn der eingesetzten „Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen“ (MTU) ist durch ihre Sehbehinderung deutlich besser ausgeprägt, und kleinste Gewebsveränderungen können erkannt werden. „Unsere MTU unterstützen Gynäkolog:innen und Radiolog:innen anhand eines standardisierten und qualitätsgesicherten Tastverfahrens (Taktilographie) bei der Früherkennung“, betont Discovering Hands Geschäftsführerin Stefanie Bramböck den Nutzen dieser innovativen, ergänzenden Diagnosemethode.

Forscher:innen und Expert:innen wichtigste Partner für Gilead Sciences Österreich

Der Schlusspunkt der Aktivitätenreihe am 8. November 2022 steht im Fokus der wichtigsten Ausblicke bei Brustkrebstherapien. OA Dr. Thamer Sliwa, Allgemeinonkologe am Wiener Hanusch-Krankenhaus fokussiert in seinem Vortrag auf die jüngsten Forschungsergebnisse sowie patientenzentrierte Information rund um Brustkrebs.

Bahnbrechende Innovationen – so die Überzeugung von Gilead Sciences Österreich – sind nur in gemeinsamer Anstrengung zu schaffen. „Es ist uns extrem wichtig, eng mit den österreichischen Brustkrebs-Expert:innen aus der Medizin zusammen zu arbeiten um gemeinsame Fortschritte zu erzielen“, betont Dr. Amaya Echevarría, Geschäftsführerin von Gilead Sciences Österreich.

