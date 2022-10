Jeden kann es einmal auf die Schnauze hauen – neunerhaus startet neue Kampagne mit Wolf Haas und Ernst Molden

Wien (OTS) - Mit starkem Slogan, bunten Sujets und prominenter Unterstützung startet die Wiener Sozialorganisation neunerhaus mit neuer Kampagne in den Herbst: Erfolgsautor Wolf Haas sowie Wiener Urgestein und Liedermacher Ernst Molden zeichnen für kreativen Augen- und Ohrenschmaus verantwortlich.

Mutig, kreativ, stark und selbstbewusst - genauso wie neunerhaus selbst ist auch die neue Kampagne der Organisation gestaltet: Drei Sujets sollen die kommenden Herbst-Wochen bunter machen und mit frechem Slogan und starker Bildsprache zum Nachdenken über ein ernstes und drängendes Thema anregen – Obdach- und Wohnungslosigkeit kann jede*n treffen, und zwar oftmals schneller als man denkt. Wolf Haas lieferte in Kooperation mit Büro Perndl kreative Text- und Bildinputs, Ernst Molden hat einen Radiospot eingesungen.

Jeden kann es einmal auf die Schnauze hauen. Ein einfacher Satz, der – gerade in Zeiten wie diesen – umso zutreffender ist: Ein Schicksalsschlag oder eine akute Krise können von einem Moment auf den anderen alles ins Wanken und Menschen in massive Notlagen bringen. Manchmal sind es auch schleichende Verschlechterungen, durch die Menschen aus dem Tritt kommen und zum Beispiel in die Obdachlosigkeit rutschen: Ein Todesfall, der Jobverlust, eine Krankheit oder eine andere Krise können dazu führen, dass man den Halt verliert. Dann braucht es Hilfe beim Aufstehen.

„Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren kann“, hören wir oft von den Menschen, die bei uns Unterstützung suchen, weil sie ihre Wohnung verloren haben oder sich in anderen schwierigen Situationen wiederfinden. neunerhaus packt an und hilft zurück in ein selbstbestimmtes Leben - egal wie holprig der Weg auch sein mag und wie viele Schritte es braucht. Dafür brauchen wir wiederum die Hilfe möglichst vieler engagierter Menschen, die mit ihren Spenden Leben verändern. Darauf möchte unsere Kampagne aufmerksam machen“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung.

„Viele Menschen haben ein breites Netz an Freund*innen und Verwandten, die aushelfen, wenn’s mal brenzlig wird. Anderen fehlen Menschen, die sie durch eine Krise tragen. Deshalb müssen wir als Gesellschaft dieses Netzwerk ersetzen und aufhelfen, wenn es jemanden auf die Schnauze haut. Bei neunerhaus entwickeln wir gemeinsam mit unseren Nutzer*innen neue Perspektiven und zeigen, dass Obdachlosigkeit kein Dauerzustand ist, sondern eine Phase, die ein Ende hat“, ergänzt Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführung.

„Aus meiner Zeit in einer Werbeagentur erinnere ich mich an zwei Sachen: Das Ausdenken einer Werbung ist lustig, aber die beworbene Welt meist zum Davonlaufen. Für eine Organisation wie neunerhaus zu werben, wo Menschen geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen, ist ein seltener Glücksfall“, so Wolf Haas über die Zusammenarbeit mit neunerhaus.

"Ich hab‘ meine Frau verloren, meine Wohnung verloren, ich war am Ende. Das Leben auf der Straße kenn ich in- und auswendig. Von den schönen Seiten habe ich bisher noch nicht viel gesehen. Ich bin auf einem super Weg und das freut mich total!“, Siegfried P., war lange obdachlos, lebt heute in einer kleinen Wohnung von neunerhaus.

Über neunerhaus

neunerhaus hilft obdachlosen, wohnungslosen und nichtversicherten Menschen dabei, zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden – egal wie holprig der Weg auch sein mag und wie viele Schritte es braucht. In drei neunerhaus Wohnhäusern sowie mit Housing First und Mobil betreutem Wohnen werden jährlich mehr als 900 ehemals obdach- und wohnungslose Menschen betreut und beraten. Über 5.000 Menschen werden im neunerhaus Gesundheitszentrum pro Jahr versorgt. In der neunerhaus Tierärztlichen Versorgung kümmert man sich um die Tiere obdach- und wohnungsloser Menschen. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien gefördert, hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse und ist darüber hinaus auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at

