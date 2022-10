„Damenspitz“ am Freitag im Bezirksmuseum Floridsdorf

Konzert „Die Straße meines Lebens…“ (20 Euro): 0676/30 92 631

Wien (OTS/RK) - Die nächste Kultur-Veranstaltung im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, Mautner-Schlössl) hat das Motto „Die Straße meines Lebens führt durch Floridsdorf“. Am Freitag, 21. Oktober, präsentiert ab 19.00 Uhr das seit 2012 aktive Musik-Duo „Damenspitz“ (Andrea Schlor und Saskia Fanta) gemeinsam mit einer Band ein buntes Programm mit deutschsprachigen Chansons. An dem Abend sind erheiternde, nachdenkliche und gesellschaftskritische Lieder zu hören, die von den 2 Künstlerinnen charmant dargeboten werden. Stücke aus den CDs „Die Straße meines Lebens“ und „Floridsdorf“ dürfen in dem kurzweiligen Melodienreigen nicht fehlen. Ein Höhepunkt im Konzert ist die „Floridsdorfer Bezirkshymne“. Das Publikum hat die geltenden Corona-Regeln zu beachten und wird um „Künstler-Beiträge“ ersucht (20 Euro pro Person). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/30 92 631. Reservierungen per E-Mail: office@damenspitz.at.



Beim Auftritt im Bezirksmuseum Floridsdorf wirken neben Saskia Fanta und Andrea Schlor die kongenialen Instrumentalisten Kuno Trientbacher (Klavier), Franz Haselsteiner (Akkordeon), Peter Strutzenberger (Bass) und Paul Pozarek (Schlagwerk) mit. Eine aufschlussreiche „Damenspitz“-Präsentation publiziert das Duo im Internet: www.damenspitz.at.



Verantwortlich für die Koordination der vielfältigen Kultur-Angebote im Museum ist der auf ehrenamtlicher Basis tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister. Über zukünftige Aktivitäten informiert der Bezirkshistoriker gerne unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 und via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

• Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

• Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



