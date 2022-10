Vinzenz Gruppe Kongresstag: Patientenorientierte Forschung im Fokus der Inneren Medizin

Wien (OTS) - Beim diesjährigen Vinzenz Gruppe Kongresstag Innere Medizin, der am 21. Oktober 2022 in der Sigmund Freud PrivatUniversität stattfindet, steht die patientenorientierte Forschung mit Blick auf die Relevanz für die klinische Praxis im Mittelpunkt. Ausgewählte Expertinnen und Experten geben Einblicke, wie die Forschung für und an Patientinnen und Patienten aussehen kann, um schnellstmöglich neue Therapien zur Verfügung zu stellen.

Der Kongresstag steht unter dem Vorsitz des Kongresspräsidenten Prim. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch. Er ist Vorstand der II. Medizinischen Abteilung für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, Stoffwechsel- und Entzündungsmedizin im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, sowie Leiter des Lehrstuhls für Osteologie an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien Von 9.00 bis 18.30 Uhr informieren insgesamt 26 Expertinnen und Experten zu den fünf Schwerpunktthemen Infektiologie, Onkologie und Hämatologische Erkrankungen, Rheumatologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie sowie Kardiologie und Angiologie. "Klinischer Alltag und Forschung gehören untrennbar zusammen", betont Kongresspräsident Dr. Heinrich Resch im Vorfeld des Kongresses, "Wir möchten jeden Tag mehr über die Erkrankungen erfahren unter denen unsere Patientinnen und Patienten leiden, um sie noch besser behandeln zu können."

Kompakt und informativ

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Die Begrüßungsansprache übernimmt der Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c.mult. Alfred Pritz. Der erste Programmpunkt widmet sich dem bedeutenden Thema Infektiologie unter dem Schwerpunkt Covid-19-Medizin. Es wird einerseits über die Erfahrungswerte der vergangenen zweieinhalb Jahre reüssiert und andererseits über die Bedeutung von Post-Covid gesprochen. Danach spannt der Doyen der Rheumatologie in Österreich, Univ.-Prof. Dr. Johann Bröll, in seinem Festvortrag den Bogen des rheumatischen Formenkreises hin zur Kunstgeschichte und nimmt Kunstwerke aus der Sicht eines Rheumatologen genauer unter die Lupe. Am Nachmittag steht unter anderem die Immunokolgie im Mittelpunkt. Führende Expertinnen und Experten berichten über Therapien, die nicht nur lebensverlängernd, sondern auch lebensqualitätsverbessernd sind. Es folgen aktuelle Forschungsergebnisse und spannende Fallbeispiele aus dem Gebiet der Muskuloskelettalen Erkrankungen und Rheuma. In der vierten Sitzung steht der Verdauungsapparat im Mittelpunkt. Die Keynote beschäftigt sich mit dem aktuellen Thema der internistischen Therapien der Essstörungen. Den Abschluss des Tages übernehmen die Expertinnen und Experten der Kardiologie, die über die Ergebnisse der High End-Medizin bei den wichtigsten volksgesundheitlichen Erkrankungen berichten. Die Keynote dieser Sitzung widmet sich dem Thema Vorhofflimmern.

