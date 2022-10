SWAROVSKI OPTIK: Christoph Spöck ist neuer Bereichsleiter Human Resources

SWAROVSKI OPTIK, der weltweit führende Hersteller von hochwertiger Fernoptik, hat einen neuen Bereichsleiter Human Resources.

Absam/Tirol (OTS) - Christoph Spöck wechselte nach 12 Jahren von der Raiffeisen Landesbank Tirol zu SWAROVSKI OPTIK. In seiner neuen Funktion zeichnet er dort für die gesamten Personalagenden sowie die Personalentwicklung von mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen verantwortlich. „Wir freuen uns, mit Christoph Spöck einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Kompetenz in Sachen Human Resources an Board zu haben. Er bringt wertvolles Know-how mit, um die Personalplanung, -entwicklung und -prozesse bei SWAROVSKI OPTIK voranzubringen“, freut sich Thomas Saller, Vorstand Finanzen & Administration.

Christoph Spöck ist seit 1. Juni 2022 bei SWAROVSKI OPTIK tätig: „Trotz seiner mittlerweile beachtlichen Größe ist das Tiroler Unternehmen von einer familiären und teamorientierten Atmosphäre geprägt. Die hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiter:innen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für uns. Ich freue mich daher sehr, den Bereich Human Resources so weiterzuentwickeln, dass wir für die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes gewappnet sind und uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können“, so der neue Bereichsleiter.

Christoph Spöck, gebürtiger Kärntner, absolvierte ein Studium der Betriebspädagogik und Psychologie in Klagenfurt sowie einen MBA in General Management am Schumpeter Institut in Wels. Seine Karriere startete Spöck Anfang der 1990er-Jahre als Geschäftsführer beim Roten Kreuz Klagenfurt. Nach sieben Jahren als Director Human Resources und Mitglied der Geschäftsführung bei der Tyrolean Airways GmbH wechselte er 2009 zur Raiffeisen Landesbank Tirol, wo er als Bereichsleiter Personal, Organisation, IT und Sicherheit tätig war. Christoph Spöck ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Seine Freizeit verbringt er gerne in seiner Heimat am Wörthersee und mit Sport.

