Janoch: Eigene Familientarife für Wien Museum und Wiener Linien gefordert

Angebot für Familien wie in anderen österreichischen Städten muss auch in Wien möglich sein

Wien (OTS) - Mit dem Herbst beginnt nun langsam die kalte Jahreszeit und damit liegt der Fokus wieder verstärkt auf Indooraktivitäten. Dabei sollten gerade in einer Kulturstadt wie Wien auch Museumsbesuche auf dem Plan stehen. Doch für viele Familien ist es -gerade in Zeiten ständiger Teuerungen - nicht immer einfach, die notwendigen Mittel dafür aufzubringen. "Museen sind ein besonderer Ort, nicht nur als Freizeitinstitutionen, sondern vor allem auch als Bildungseinrichtung. Daher sollten die Türen für Kinder und Jugendliche immer weit offen stehen", betont die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei Silvia Janoch.

Familienzeit ist besonders kostbar, daher sollte Familien durch einen eigenen Tarif der gemeinsame Besuch eines Museums ermöglicht werden. So gebe es etwa im Nordico Museum in Linz einen eigenen Familientarif, der günstiger ist als zwei Erwachsenentickets. "Wir fordern für das Wien Museum ein gleichwertiges Modell, welches es auch finanziell schlechter gestellten Familien ermöglicht, gemeinsam ein Museum zu besuchen. Was in Linz möglich ist, sollte doch auch in Wien funktionieren", ist Janoch überzeugt.

Zudem fordert die Familiensprecherin auch ein Familienticket für die Wiener Linien, wie es etwa in Graz der Fall sei. "In Graz zahlen Familien 38 Prozent weniger als im normalen Tarif, Kinder bis 15 Jahre fahren überhaupt gratis mit. Auch für Wien sollte doch ein ähnlich attraktives Angebot möglich sein. Auch die Wiener Familien benötigen - so wie jene in Linz und Graz - Unterstützung, um die gemeinsame Familienzeit so unbeschwert wie möglich verbringen zu können", betont Janoch.

In der gestrigen Sitzung des Gemeinderats habe daher die Wiener Volkspartei entsprechende Beschlussanträge eingebracht, die jedoch von Rot und Pink abgelehnt worden sind. "Es ist daher offensichtlich, dass die Familien der Stadtregierung kein Anliegen sind", so Janoch abschließend.

