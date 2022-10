The Phantom Giant and the No-Key Gate. The German-Jewish Settlement and the Holocaust

Simon Wiesenthal Lecture von GIDEON REUVENI, Direktor des Weidenfeld Institute of Jewish Studies an der Universität Sussex

Wien (OTS) - Als am 10. September 1952 die Bundesrepublik Deutschland, der Staat Israel und die Conference on Jewish Material Claims Against Germany in Luxemburg ein Reparationsabkommen unterzeichneten, galt dieser Vergleich als historisch. In offiziellen Veröffentlichungen beider Seiten wurde sie als zentrales Vorhaben von ungeheurer Tragweite dargestellt, das in der Geschichte der internationalen Beziehungen ebenso beispiellos war wie die Vernichtung des jüdischen Volkes durch Nazi-Deutschland in der Geschichte der Menschheit. Das Abkommen sollte eine entscheidende Rolle für die Erziehung des deutschen Volkes und als historischer Präzedenzfall für die ganze Welt spielen. Es setzte ein Beispiel und enthielt eine Warnung: Verbrechen des Völkermords dürfen nicht ungestraft bleiben, und die moralische Schuld, die sich daraus ergibt, muss beglichen werden.



Was für eine kurze Zeit als ein bedeutendes Ereignis der Nachkriegsgeschichte galt, wurde jedoch schnell an den Rand der historischen Bühne gedrängt. In diesem Vortrag soll untersucht werden, warum das so war. Die Diskussion wird eine weitere, noch schwierigere Frage aufwerfen, nämlich wie sich das Gedächtnis des Luxemburger Abkommens auf die Erforschung und Erinnerung an den Holocaust auswirken könnte.



Gideon Reuveni ist Direktor des Weidenfeld Institute of Jewish Studies an der Universität Sussex. Sein Hauptinteresse in Forschung und Lehre gilt der Kultur- und Sozialgeschichte der modernen europäischen und jüdischen Geschichte. Er ist der Autor des preisgekrönten Buches “Consumer Culture and the Making of Jewish Identity” (Cambridge University Press, 2018). Derzeit arbeitet er an einer Buchveröffentlichung über die Geschichte der deutschen Entschädigungszahlungen an Opfer des Nationalsozialismus.

Der Vortrag ist in englischer Sprache.



Simon Wiesenthal Lecture: The Phantom Giant and the No-Key Gate. The German-Jewish Settlement and the Holocaust

Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich hier an: https://www.wienmuseum.at/de/veranstaltungen/veranstaltung/simon-wiesenthal-lecture-gideon-reuveni-the-phantom-giant-and-the-no-key-gate-the-german-jewish-settlement-and-the-holocaust-20-10-2022-1830

Datum: 20.10.2022, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: MUSA

Felderstraße 6-8, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.wienmuseum.at/de/veranstaltungen/veranstaltung/simon-wiesenthal-lecture-gideon-reuveni-the-phantom-giant-and-the-no-key-gate-the-german-jewish-settlement-and-the-holocaust-20-10-2022-1830

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Teresa Preis, MA

+43-1-890 15 14-750

teresa.preis @ vwi.ac.at

www.vwi.ac.at