Pfandleihe per App: Dorotheum Pfand startet digitales Darlehen am Smartphone

Mit der neuen Dorotheum Pfand App ermöglicht Europas größtes Pfandleihinstitut ab sofort die kurzfristige Liquiditätsüberbrückung von zu Hause aus

Die Menschen spüren die in die Höhe schnellenden Kosten für das tägliche Leben. Wer rasch und unbürokratisch Geld zur Überbrückung benötigt, kann nun auch per App jederzeit für einen Wertgegenstand als Pfand ein Darlehen erhalten, auch wenn er oder sie nicht in einem Ballungszentrum lebt Michael Holubowsky, Bereichsleiter DOROTHEUM Pfand 1/2

Die Digitalisierung der Services Belehnen, Verlängern, Auslösen bringt unseren Kundinnen und Kunden, nicht zuletzt in Pandemiezeiten, noch mehr Sicherheit und höhere Flexibilität. Mit der App lassen sich die Finanzen bequem verwalten, man spart Zeit und Fahrtkosten. In Wien bieten wir außerdem die neue Möglichkeit, Schmuck, Uhren, Goldmünzen oder technische Geräte von einem Fahrradkurier gratis abholen zu lassen. Michael Holubowsky, Bereichsleiter DOROTHEUM Pfand 2/2

Wien (OTS) - In Zeiten der Teuerung nutzen immer mehr Menschen die Pfandleihe, um finanzielle Engpässe kurzfristig zu überbrücken. Einen Anstieg von 20 Prozent bei Neubelehnungen verzeichnet aktuell der Marktführer Dorotheum Pfand. Für eine flächendeckende Nutzung bietet das Dorotheum seine traditionelle Finanzdienstleistung erstmals in vollem Umfang als mobile Applikation an. In Wien gibt es die digitale Pfandleihe jetzt mit kostenlosem Abholservice.



Die Menschen spüren die in die Höhe schnellenden Kosten für das tägliche Leben. Wer rasch und unbürokratisch Geld zur Überbrückung benötigt, kann nun auch per App jederzeit für einen Wertgegenstand als Pfand ein Darlehen erhalten, auch wenn er oder sie nicht in einem Ballungszentrum lebt , so Michael Holubowsky, der im Dorotheum den Bereich Pfand leitet: Die Digitalisierung der Services Belehnen, Verlängern, Auslösen bringt unseren Kundinnen und Kunden, nicht zuletzt in Pandemiezeiten, noch mehr Sicherheit und höhere Flexibilität. Mit der App lassen sich die Finanzen bequem verwalten, man spart Zeit und Fahrtkosten. In Wien bieten wir außerdem die neue Möglichkeit, Schmuck, Uhren, Goldmünzen oder technische Geräte von einem Fahrradkurier gratis abholen zu lassen.



Die Dorotheum Pfand App ist kostenlos im App Store für iOS- und im Play Store für Android-Geräte erhältlich. Alternativ kann man die Services von Dorotheum Pfand online unter www.dorotheum-pfand.com/online-pfand nutzen oder eine der österreichweit 25 Filialen aufsuchen.



Über Dorotheum Pfand

Pfand hat im Dorotheum Tradition seit über 300 Jahren, wobei das Prinzip Pfand und soziale Verantwortung großgeschrieben werden. Durch Wertgegenstände können rasch und unbürokratisch kurzfristig notwendige Überbrückungsdarlehen besichert und in sofort verfügbare Liquidität umgewandelt werden. Für Pfandkredite besteht keine persönliche Haftung (keine Schulden) und es können dadurch Notverkäufe verhindert werden. Bei den Pfändern handelt es sich um Mikrokredite ab 35 Euro. 90 Prozent der Wertgegenstände werden im Dorotheum wieder ausgelöst.



Bildmaterial und Pressetext:

https://www.dorotheum-pfand.com/dorotheum/presse/





DOROTHEUM Pfand App Jetzt kostenlos downloaden:

Rückfragen & Kontakt:

Michael Holubowsky, Bereichsleiter DOROTHEUM Pfand

Dorotheum GmbH & Co KG

1010 Wien, Dorotheergasse 17

Tel. (+43 - 1) 515 60 / 222

E-Mail: michael.holubowsky @ dorotheum.at

https://dorotheum-pfand.com/