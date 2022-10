Josef Taucher (SPÖ)/Stefan Gara (NEOS): Änderung des Wiener Energieunterstützungsgesetzes ist Grundlage für Wiener Energiebonus

Energieeffizienz-Lösungen liegen am Tisch – Bundesregierung muss rasch handeln

Wien (OTS/SPW-K) - Im April 2022 wurde mit dem Wiener Energieunterstützungsgesetz ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, das Wiener Haushalten schnell und effizient bei der Bewältigung der gestiegenen Energiekosten hilft. Mehr als 190.000 Wiener:innen haben bereits im Juli eine Energiekostenpauschale in der Höhe von 200 Euro erhalten. Über 13.000 Alleinerziehende konnten mit dem Zuschlag für Alleinerziehende zusätzlich unterstützt werden. Mit der aktuell laufenden „Wiener Energieunterstützung Plus“ wurden die Maßnahmen in Form von (Teil-)Übernahmen von Rückständen, Energieberatungen oder eines Austauschs elektrischer Geräte ausgeweitet.

Der Wiener Energiebonus 22 ist die dritte Maßnahme der Stadt, um den Wiener:innen bei der Bewältigung der Energiepreissteigerungen und den damit verbundenen Teuerungen unter die Arme zu greifen. Mehr als 1,3 Millionen Wiener:innen und bis zu 650.000 Haushalte können ab Dezember einen Antrag stellen und den Wiener Energiebonus 22 in der Höhe von 200 Euro in Anspruch nehmen. Umfasst sind alle Wiener Einpersonenhaushalte mit einem Jahresbruttoeinkommen von bis zu 40.000 Euro bzw. Mehrpersonenhaushalte mit einem Gesamtjahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro.

Um den Energiebonus auf Schiene zu bringen, bedarf es einer Änderung des Wiener Energieunterstützungsgesetzes. Der Initiativantrag, den SPÖ und NEOS im Zuge der heutigen Landtagssitzung einbringen, schafft die Grundlage für diese dritte Maßnahme.

„Wir befinden uns in einer energiewirtschaftlichen Ausnahmesituation, die wir nur gemeinschaftlich, Schulter an Schulter mit den Menschen bewältigen können. Die Wiener Stadtregierung hat hier von Anfang an die richtigen Maßnahmen gesetzt, um den Wiener:innen schnell, effizient und unbürokratisch zu helfen, damit sie die Preissteigerungen im Energiesektor schultern können. Mit dem Wiener Energiebonus schaffen wir nun bereits die dritte Unterstützung für Personen, die besonders von den gestiegenen Energiekosten und den damit verbundenen Teuerungen betroffen sind“, sagt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender und Energiesprecher der SPÖ Wien.

In die gleiche Kerbe schlägt auch NEOS-Energiesprecher Stefan Gara: „Bei der aktuellen Krise ist es besonders wichtig, die Vulnerabelsten in der Gesellschaft, zu denen aber zunehmend auch der Mittelstand gehört, schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Mit den treffsicheren und gezielten Wiener Maßnahmen sorgen wir dafür, dass alle, die auf Hilfe angewiesen sind, diese auch erhalten. Dabei verzichten wir auf die Gießkanne und behalten Anreize zum Energiesparen bei.“

„Die aktuelle energiewirtschaftliche Lage ist kein ‚Wiener Problem‘, sondern trifft ganz Europa. Dieses europäische Phänomen ist vom Energiekrieg, den Russland gegen Europa und damit gegen uns führt, abgeleitet. Angesichts dessen braucht es unabhängig von der politischen Couleur einen solidarischen Schulterschluss und gemeinsame Lösungen, um die Energiekrise schnellstmöglich in den Griff zu bekommen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sagt Taucher, und weiter: „Die Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz liegen auf dem Tisch – die Bundesregierung muss jetzt schnellstmöglich handeln.“

Für den SPÖ-Klubvorsitzenden braucht es folgende Maßnahmen, um den Weg aus der Krise schnellstmöglich zu finden:

Entkoppelung des Strom- und Gaspreises und die Überarbeitung des „Merit Order Prinzips“

Gebündelter europäischer Einkauf von Gas und Energie

Österreichweiter Schutzschirm für Energieversorger

Allianzen mit alternativen Energielieferanten

Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Erneuerung bestehender Anlagen zur Steigerung der Effizienz

EEG (Energieeffizienz-Gesetz) muss sofort von der Bundesregierung auf den Weg gebracht und erneuerbare Energiemaßnahmen gesteigert werden

Green Jobs als Wirtschaftsmotor: Für die Energiewende braucht es ein Investitionsvolumen von 350 bis 400 Milliarden Euro

Beschleunigung der UVP’s für erneuerbare Parks (Solar- und Windparks)

Erstellung von Notfallplänen seitens der Ministerien

Gemeinsame Datenbank in Kooperation mit der Wirtschaftskammer, in der energieintensive Unternehmen nach Versorgungsprioritäten gereiht sind um eine evidenzbasierte Energielenkung in Notfällen durchführen zu können.

