Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs

10.000 Studierende an 33 österreichischen Unis und Hochschulen befragt - Work-Life-Balance erstmals unter den Top-Ten - Homeoffice in AT wichtiger als in DE oder CH

Wien (OTS) - Was macht einen Arbeitgeber attraktiv und welche sind die Top-Unternehmen des Landes? Seit 2008 macht es sich die in Stockholm ansässige Employer Branding Agentur Universum, ein Unternehmen der StepStone-Gruppe, zur Aufgabe, genau das herauszufinden.

Gehalt für junge Talente und Berufseinsteiger am wichtigsten

Ein attraktives Einstiegsgehalt ist das wichtigste Kriterium, wenn es um die Attraktivität eines Jobs geht. Studierende erwarten in diesem Jahr 6 Prozent mehr als im Vorjahr, konkret ein durchschnittliches Jahresbruttogehalt von EUR 39.400. Frauen erwarten rund 17 Prozent weniger. „Der monetäre Bereich ist in Österreich nach wie vor sehr dominant und gerade in Zeiten des Arbeitnehmermarktes scheint es am einfachsten für Unternehmen, an der Gehaltschraube zu drehen, um schnell Talente zu gewinnen. Langfristig betrachtet bringt eine solche Bewegung aber sehr viel Unruhe in den Talentmarkt und ich empfehle, das Gehalt als Hygienefaktor zu sehen und sich auf die restlichen acht Attribute zu fokussieren“, empfiehlt Daniel Hauser, Employer Branding Experte bei Universum.

Damit punkten Unternehmen heute – Ranking nach Relevanz

Attraktives Grundgehalt Hohes Einkommen in Zukunft Vielfältige Arbeitsaufgaben Flexible Arbeitsbedingungen Ein freundliches Arbeitsumfeld Professionelles Training & Weiterentwicklung Förderung von Work-Life-Balance Förderung zukünftiger Weiterbildungen Sichere Anstellung Respekt für Mitarbeiter*innen

Flexible Arbeitsbedingungen sind ein Must-Have

“Flexible Arbeitsbedingungen” rückt im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze vor, Homeoffice ist hierzulande wichtiger als in Deutschland oder der Schweiz. 64 Prozent der befragten Studierenden erwarten bei einem attraktiven Arbeitgeber die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten.

Die größten Sorgen in Bezug auf Remote Work sind:

Isolation und die Sorge, soziale Kontakte mit Kolleg*innen zu verpassen (56 %) Mangelnde Einbindung in die Organisation (43 %) Arbeitgeber bevorzugt womöglich anwesende Arbeitnehmer*innen (36 %) Angst, sich zu überarbeiten und nicht die gewünschte Work-Life-Balance zu haben (25 %)



Die Branchengewinner und -absteiger

Die beliebtesten Branchen 2022 sind Audit & Consulting. Die Big4 und McKinsey & Co schaffen es, den Negativtrend der Vorjahre umzukehren. Zu den größten Gewinnern in mehreren der Hauptstudienrichtungen zählen die Arbeitgeber der Automobilindustrie – ein Trend, der auch in Deutschland zu beobachten war. Öffentliche Einrichtungen und Non-Profit-Organisationen verlieren an Attraktivität. Stabilität ist nicht mehr so wichtig, wie vor einem Jahr.

Die Top-Arbeitgeber Österreichs

Wirtschaft

Red Bull Google Microsoft McKinsey & Company BMW Group

Ingenieurswesen und IT

Siemens Google Microsoft BMW Group Audi

Geistes- u. Sozialwissenschaften

ORF Außenministerium United Nations Caritas SOS Kinderdorf

Alle Rankings und weitere Infos.

Über die Studie

Für die vorliegende Studie wurden 9.800 Studierende an 33 österreichischen Unis und Hochschulen sowie aus 148 unterschiedlichen Studienrichtungen im Zeitraum zwischen Oktober 2021 und August 2022 befragt. Um die Unabhängigkeit und Relevanz der Studie zu sichern, können sich Unternehmen nicht aktiv in das Ranking einbringen.

Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding mit Sitz in Stockholm, über 30 Jahren Erfahrung in weltweit 60 Märkten und Standorten in 20 Ländern. Auf ihre datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500- Unternehmen, sowie globale Medienpartner, die ihre jährlichen Rankings und Trendberichte bereits veröffentlichten. universumglobal.com/de

StepStone ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. StepStone verbindet jährlich mehr als 100 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert StepStone mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete StepStone einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. StepStone ist in mehr als 20 Ländern aktiv – darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 3.700 Mitarbeiter*innen. In Österreich betreibt StepStone die digitalen Recruiting-Plattformen stepstone.at, unijobs.at und hotelcareer.at und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter*innen.

