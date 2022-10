Samsonite arbeitet mit dem Estate of Jean-Michel Basquiat zusammen

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Welt der Kunst und des Reisens trifft auf die beliebte C-Lite-Kollektion

Samsonite freut sich, eine mit Spannung erwartete Zusammenarbeit vorzustellen, die die beliebte C-Lite-Gepäck-Serie mit den kultigen, unverkennbaren Kunstwerken des bekannten Künstlers Jean-Michel Basquiat kombiniert. Die Koffer, die sowohl Kenner in der Kunstszene sowie Reisende der Generation Z und Millennials mit einer Vorliebe für Popkultur ansprechen, werden bestimmt zum coolsten Reisebegleiter und auch zu einem begehrten Sammlerstück, das in den kommenden Jahre für Freude sorgen wird.

Die gemeinsam entwickelte Kollektion, die weltweit in begrenzter Stückzahl erhältlich ist, zeichnet sich durch zwei einzigartige und gleichzeitig harmonische Designs aus, die beide den neoexpressionistischen Stil von Jean-Michel Basquiat widerspiegeln und würdigen. Auf dem ersten Kofferdesign mit dem Namen Pez Dispenser befindet sich ein Dinosaurier in einem Kronen-Motiv – ein Hinweis auf Süßigkeiten in den USA, die als „Pez" bekannt sind, was ein Symbol der Popkultur darstellt. Die Figur ist auf einem kleinen, klaren weißen Hintergrund abgebildet, damit die besondere Kunst im Mittelpunkt steht. Das zweite Kofferdesign mit dem Namen Untitled Skull zeichnet sich durch eine reichhaltige und strukturierte Grafik aus, die eine röntgenähnliche Vision des freigelegten Ober- und Unterkiefers eines Kopfes bietet. Diese ikonische Zeichnung kollidiert mit verschiedenen Farben und Graffiti-Details, um einen starken, auffälligen Eindruck auf jedem Gepäckband zu erzeugen.

Abgesehen von der künstlerischen Authentizität und dem Coolness-Faktor steht das C-Lite Gepäckstück für die überragende Funktionalität, für die der Weltmarktführer für Reisegepäck,, bekannt ist. Alle in Europa hergestellten C-Lite-Koffer sind widerstandsfähig gegen Stöße und zeichnen sich durch ein selbstverstärkendes Design aus, das perfekt ist, um Kratzern zu widerstehen und extremen Reisebedingungen standzuhalten. Die Gepäck-Kollektion besteht aus Curv® Materialien und ist extrem robust, unglaublich leicht und verfügt über leichtgängige Doppelräder, die dafür sorgen, dass der Koffer mühelos gleitet, während die präzise Manövrierbarkeit maximiert bleibt. Ein stabiles Doppelgestänge macht das Befördern einer zweiten Tasche auf der Oberseite einfach und bequem. Jedes C-Lite Gepäckstück ist außerdem mit einem TSA-zugelassenen Zahlenschloss und einem integrierten ID-Tag zur Sicherheit ausgestattet. Das wahrscheinlich begehrteste Accessoire des modernen Reisenden, die Bordgepäck-Version des C-Lite, ist mit einem eingebauten USB-Anschluss ausgestattet (komplett mit einer Powerbank-Tasche). Damit wird das Aufladen unterwegs so einfach wie noch nie.

Die Funktionalität der Jean-Michel Basquiat x Samsonite-Kollektion im Inneren ist ebenso lobenswert wie das Äußere. Ausgestattet mit einer hochwertigen RECYCLEX™-Auskleidung, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, ist das C-Lite-Gepäck besonders attraktiv für nachhaltig denkende Reisende. Das C-Lite-Gepäck ist außerdem mit einer großen Innentasche, versenkbaren Kreuzbändern und Trennwänden ausgestattet, um Ihre Sachen besonders einfach zu organisieren. Der kantige und rohe grafische Stil von Basquiat erstreckt sich auch auf das Innere der Koffer, der das charakteristische Design des Künstlers zeigt, das aus einzelnen Wörtern und kurzen Textzeilen besteht, in die gelegentlich ein Bild eingefügt wird. Das Ergebnis ist ein aussagekräftiges, ineinandergreifendes visuelles Netz, das ein Synonym für Basquiats kreativen Stil ist. Jeder Jean-Michel Basquiat x Samsonite Koffer ist mit einem gemeinschaftlich kreierten Innenetikett versehen, um das besondere Projekt zu kennzeichnen.

Die Jean-Michel Basquiat x Samsonite C-Lite Kollektion ist in drei Größen erhältlich, darunter eine Bordgepäckgröße und zwei Check-in-Größen, und verfügt über eine 10-jährige Garantie. Das einzigartige Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein Fest des Reisens und der Kunst, das in kreativer Glaubwürdigkeit und erhabener Zweckmäßigkeit wurzelt.

Die Partnerschaft wurde in Zusammenarbeit mit Artestar geschlossen, einer globalen Lizenzagentur und Kreativberatung, die hochkarätige Künstler, Fotografen, Designer und Kreative vertritt.

ERHÄLTLICH IN SAMSONITE-VERKAUFSSTELLEN UND AUF SAMSONITE.DE AB DEM 20. OKTOBER 2022

Informationen zu Samsonite

Samsonite wurde 1910 gegründet und ist die weltweit führende Marke für Reisegepäck mit einem umfangreichen Erbe an zukunftsweisenden Reiselösungen. Samsonite ist für seine bahnbrechende Forschung, Entwicklung und sein Engagement für Innovationen bekannt und hat sich seit seiner Gründung durch eine Reihe von Branchenneuheiten ausgezeichnet. Samsonite bietet ein umfangreiches Sortiment an Reise-, Business-, Kinder-, Freizeit- und persönlichen Accessoires. Samsonite hilft Reisenden, mit immer leichteren und widerstandsfähigeren Produkten weiter zu reisen.

www.samsonite.com

Samsonite ist eine eingetragene Marke der Samsonite IP Holdings S.àr.l. ©2022 Samsonite IP Holdings S.àr.l. Alle Rechte vorbehalten.

