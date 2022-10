Die 132. Kanton-Messe veranstaltet erste virtuelle Tour mit den Maskottchen Bee und Honey

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die erste virtuelle Tour mit dem Titel Discover Canton Fair with Bee and Honey wurde am 15. Oktober erfolgreich über die neue Medienplattform und die offizielle Website der Kanton-Messe durchgeführt. Das Live-Streaming-Event zum Thema „Smart Home, Intelligent Life" wurde von den Maskottchen Bee und Honey moderiert, die mit vier führenden Ausstellern interagierten: der Gree Electrical Appliances Inc aus Zhuhai, der Guangzhou Havit Technology Company Ltd, der Guangdong Willing Technology Corporation und Foshan Aiting Electrical Appliances – Unternehmen für Haushaltsgeräte, die ihre neuesten Produkte vorstellten. Mehr als 108.000 Social-Media-Follower aus 200 Ländern nahmen an der Tour teil.

Die vier Hersteller von Elektrogeräten präsentierten eine Vielzahl von intelligenten Produkten, darunter Bodenplattenheizgeräte, Ultraschall-Luftbefeuchter, Smart-Uhren, Gaming-Kopfhörer, Vakuumversiegelungsgeräte, Milchschäumer, multifunktionale Grillgeräte, Induktionsherde und elektrische Schnellkochtöpfe.

Durch die Verbindung von nationalen und internationalen Plattformen zielt Discover Canton Fair with Bee and Honey darauf ab, Käufer zu begeistern, wichtige Ausstellungsbereiche hervorzuheben und industrielle Cluster zu bewerben, um Engagement und Handelstransaktionen zwischen Ausstellern und Käufern zu fördern.

Die Live-Tour wurde von Unternehmen und Social-Media-Nutzern gleichermaßen begeistert aufgenommen. „Dieses Event ist sehr bedeutsam. Wir werden uns die Live-Übertragung der nächsten Sitzungen ansehen", so Rahil Ahmad Khan und Kutbuddin Master aus Indien, die eigenen Angaben zufolge an Glasprodukten interessiert sind.

Baasanjav Tsogtbaatar aus Ulan-Bator, Mongolei, fand Interesse an den ausgestellten Elektrogeräten von Gree und wollte die spezifischen Kontaktinformationen des Unternehmens in Erfahrung bringen. Mithilfe der Messemitarbeiter konnte er Kontakt zu Gree aufnehmen.

Der Nigerianer Ezeibe Abacha, der China besucht und Produkte aus China bezogen hat, erfuhr, dass die Kanton-Messe die besten Exportunternehmen Chinas zusammenbringt. Durch die Tour Discover Canton Fair with Bee and Honey wird er seine chinesischen Lieblingsprodukte über die Plattform der Kanton-Messe weiter erkunden.

Vom 16. bis zum 22. Oktober werden weitere sieben Touren von Discover Canton Fairs with Bee and Honey mit den Themen „Klassische, elegante, trendige Mode", „Warme Inneneinrichtung sorgt für Lebensqualität", „Exquisite Geschenke, eleganter Stil", „Qualitätswerkzeuge, zuverlässige Helfer", „Geschäft und Freizeit, ganz nach Ihren Wünschen" weltweit live gestreamt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922370/image_5003628_31793043.jpg

Rückfragen & Kontakt:

yangsalomon @ cantonfair.org.cn oder fcc @ cantonfair.org.cn