TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 19. Oktober 2022 von Michael Sprenger "Der Kronzeuge und die ÖVP-Causa"

Innsbruck (OTS) - Zuerst das Ibiza-Video. Dann die Auswertung beschlagnahmter Handys mit den bekannten Chats. Diese brachten das Team um Kurz in Bedrängnis. Und jetzt einen Großinvestor. Denn ein früherer Kurz-Vertrauter packt aus.

Ende September kehrte Sebastian Kurz nicht freiwillig auf die politische Bühne zurück. Er wurde als Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss befragt. Viel Neues gab es von ihm nicht zu hören. Aber er war sich sicher: „Am Ende des Tages“ erwarte er in eigener Sache eine Einstellung der laufenden Verfahren.

In der Vorwoche suchte Kurz dann bewusst die Öffentlichkeit. Schließlich galt es, sein Buch zu promoten. Von einem gesteigerten Unrechtsbewusstsein ist in diesem nicht viel zu lesen. Vielmehr versuchte er sich so darzustellen, wie er schon vor seinem Rücktritt als Kanzler erscheinen wollte. Als Lichtgestalt am politischen Himmel, als Hoffnungsträger der europäischen Konservativen.

Jetzt könnte das Buch mit dem nicht viel sagenden Titel „Reden wir über Politik“ womöglich einige Kapitel hinzubekommen. Denn seit dem gestrigen Dienstag herrscht Nervosität in Kurz’ Umfeld. Aber nicht nur dort. Bei der Holding des Großinvestors René Benko fand eine Razzia statt. Einer von Kurz’ Weggefährten ist gerade dabei, umfassend vor der Anklagebehörde auszupacken. Thomas Schmid, vormals Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG und früherer Generalsekretär des ÖVP-geführten Finanzministeriums, will den Kronzeugenstatus. Nur zur Erinnerung: Schmids Handy wurde im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmt. Sein Versuch, die Daten zu löschen, misslang. Die bekannt gewordenen Chats brachten Kurz und seine Freunde in die Bredouille. Kurz musste zuerst als Kanzler, dann als ÖVP-Obmann zurücktreten.

Eine der sattsam bekannten Chat-Nachrichten von Schmid an Kurz erscheint heute in einem besonderen Licht. „Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht sondern löst.“ (sic!)

Schmid ist drauf und dran, seine eigenen Probleme zu lösen. Er dürfte nicht gewillt sein, seinen Kopf für andere hinzuhalten. Er geht ein Risiko ein. Denn ob er den Status des Kronzeugen erhält, hängt davon ab, was er gegenüber der Anklagebehörde zu sagen hat. Er muss sich mit seinen Aussagen nicht nur selbst belasten, sondern auch einen Beitrag zur Aufklärung einer Straftat liefern. Kurzum – er muss die Staatsanwaltschaft mit neuen Informationen füttern. Erst dann zeigt sich, ob er Kronzeuge wird. Bekommt er den Status, kann er mit der Einstellung des Verfahrens rechnen.

Die Kronzeugenregelung gilt als besondere Waffe der Staatsanwaltschaft – vor allem bei Korruptionsfällen. Kann sein, dass dies die ÖVP und ihre Freunde nicht tangiert. Wie sagte schon Kurz-Nachfolger Nehammer: Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem.









