OÖ. Volksblatt: "Richtige Richtung" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 19. Oktober 2022

Linz (OTS) - Das Rennen um die besten jungen Köpfe ist längst gestartet. Branchen wie die IT, Wirtschaft oder Industrie locken mit dicken Gehältern. Dass Geld aber nicht alles ist, zeigt das große Interesse der Jugendlichen an sozialen Berufen. Die sinnstiftende Arbeit am und mit den Menschen würden die wenigsten Befragten gegen eine andere Tätigkeit tauschen wollen. Trotzdem entscheidet am Ende — gerade in Zeiten der Teuerung — das Finanzielle über den Einstieg und den Verbleib in dieser Berufswelt. Mit dem neuen Pflegestipendium, Ausbildungsformaten und einem attraktiven Angebot für Umsteiger wurde bereits viel für den Berufseinstieg getan. Gerade Oberösterreich gilt hier als Paradebeispiel. Im nächsten Schritt müssen endlich die Gehälter angehoben werden, um bestehenden Fachkräften die notwendige Wertschätzung zukommen zu lassen. Die Richtung stimmt. Zeit zum Ausruhen gibt es trotzdem nicht.

