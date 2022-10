Hörl: Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche besser unterstützen

ÖVP-Grüner-Antrag betreffend Unterstützung innovativer Pilotprojekte einstimmig beschlossen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Neben den Energiekosten stellt vor allem der Fachkräftemangel die Tourismus- und Freizeitwirtschaft vor neue Herausforderungen. Für den österreichischen Tourismus sind gute qualifizierte Mitarbeiter/innen von größter Bedeutung. Gerade aber in diesem Bereich ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft schwierig, u.a. durch die Kleinstrukturiertheit der Betriebe, den überwiegenden Anteil von Betrieben im ländlichen Raum oder die saisonalen Schwankungen in der Nachfrage mit Sommer- und Winterspitzen. Um Mitarbeiter/innen attraktive Beschäftigungsangebote unterbreiten zu können, müssen daher beispielsweise auch für die notwendigen Kinderbetreuungsangebote innovative Wege beschritten werden. Das stellte heute, Dienstag, ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl fest. ÖVP und Grüne haben daher in der heutigen Sitzung des Tourismusausschusses einen Antrag betreffend die Unterstützung innovativer Pilotprojekte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde.

Besondere Bedeutung komme der Ausrichtung der Angebote an dem tourismusspezifischen Bedarf zu, verweist Hörl auf entsprechende Öffnungszeiten und Angebote für unter Dreijährige. Zukunftweisende Konzepte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche sollten sowohl den individuellen betrieblichen als auch den regionalen Voraussetzungen bestmöglich gerecht werden und dabei persönliche sowie demografische Bedürfnisse berücksichtigen, unterstreicht Hörl.

Daher wird der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft in einem gemeinsamen Antrag von ÖVP und Grünen ersucht, die Konzipierung innovativer Pilotprojekte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche im ländlichen Raum mit Fokus auf bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote durch adäquate Maßnahmen gezielt zu unterstützen.

