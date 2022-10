„Tag der Lehre XXL“: Die Lehre bei Jugend Eine Welt als Karrierechance

Jugend Eine Welt ist Pionier bei Lehrlingsausbildung im EZA-Bereich | GF Heiserer: „Möchte andere Hilfsorganisationen motivieren Lehrstellen zur Verfügung zu stellen.“

Ich möchte anlässlich des „Tag der Lehre XXL“ auch andere Hilfsorganisationen dazu motivieren, zu prüfen, inwieweit ihnen die Zurverfügungstellung einer Lehrstelle möglich ist Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt

Wien (OTS) - Jugend Eine Welt engagiert sich seit mittlerweile 25 Jahren weltweit für die Ausbildung junger Menschen. Unter dem Motto „Bildung überwindet Armut“ erhalten benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ländern des Globalen Südens Bildung und Ausbildung und somit die Chance auf ein Leben ohne Armut.

Aber auch hierzulande in Österreich bildet der Verein seit 2006 junge Menschen im Lehrberuf Bürokauffrau/-kaufmann aus. Jugend Eine Welt bietet mit diesem Lehrstellenangebot am Standort in Wien Hietzing sozial und entwicklungspolitisch interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, aktiv an der Arbeit einer international tätigen Hilfsorganisation teilzunehmen. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist die Organisation mit diesem Angebot Pionier.

Hilfsorganisation bildet aktuell drei Lehrlinge aus

Am 19. und 20. Oktober 2022 findet mit dem „Tag der Lehre XXL“ die größte Lehrberufsmesse Österreichs in Wien statt. Im Wiener Büro der österreichischen Hilfsorganisation Jugend Eine Welt werden aktuell sogar drei Lehrlinge ausgebildet: Gresa Lupci ist bereits im dritten Jahr ihrer Lehre und Tejveer Nijjar hat im September 2021 bei Jugend Eine Welt begonnen. Über ihren Beweggrund, bei Jugend Eine Welt die Lehre zu machen, erzählt Gresa: „Ich war an einer Handelsakademie, wollte aber schon immer das, was ich dort gelernt habe, praktisch umsetzen. Der Bereich Buchhaltung hat mir im Rahmen des Unterrichts besonders gut gefallen. Also habe ich mich nach einer Lehrstelle umgesehen. Es war mir wichtig, in einer Organisation zu arbeiten, in der man Menschen hilft und etwas Gutes getan wird. „Abo Jugend“ hat mir dann Jugend Eine Welt empfohlen.“ Die junge Frau schätzt besonders die abwechslungsreichen Aufgaben, die sie seit zwei Jahren erledigen darf. Ihr jüngerer Kollege Tejveer Nijjar erzählt auf die Frage, was ihm denn bei seiner Ausbildung besonders Spaß mache: „Jugend Eine Welt hat auch einen Shop über den man fair produzierte Produkte erwerben kann. Hier bearbeite ich am liebsten die Bestellungen – und ich gehe gerne zur Post. Auch kann ich viel neues buchhalterisches Wissen lernen. Das hat mir manchmal selbst schon in der Schule geholfen!"

Die Lehre als Karrierechance

Mit 1. September 2022 ist Gabriela Berisha als Dritte im Lehrlingsbunde dazugekommen. Sie ist bereits die zehnte Jugendliche, die sich dazu entschieden hat, ihre Ausbildung bei der Hilfsorganisation zu absolvieren. Nach ihrem ersten Eindruck befragt, antwortet die junge Frau mit leuchtenden Augen: „Ich finde es einfach toll hier! Alle KollegInnen sind sehr freundlich und hilfsbereit. An meinem ersten Tag durfte ich gleich lernen, wie man Buchungssätze macht und ich glaube, dass ich hier viel lernen kann!“ Gabriela wird ihre Lehrzeit hauptsächlich im Sekretariat und in der Finanz- und Personalabteilung von Jugend Eine Welt verbringen. Da sie aber bereits ihr Interesse am Bereich Marketing kundgetan hat, wird sie sicher auch in diesen Bereich hineinschnuppern können. „Eine Lehre ist heutzutage eine ehrliche Karrierechance! So hat die junge Dame, die 2006 als Erste ihre Ausbildung bei uns begonnen hat, danach die Abendmatura und eine universitäre Ausbildung im Bereich Human Ressource Management abgeschlossen. Mittlerweile hat sie eine tolle Position in einem renommierten Unternehmen“, berichtet Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, überzeugt von den Möglichkeiten, die jungen Menschen durch eine Lehre eröffnet werden. „ Ich möchte anlässlich des „Tag der Lehre XXL“ auch andere Hilfsorganisationen dazu motivieren, zu prüfen, inwieweit ihnen die Zurverfügungstellung einer Lehrstelle möglich ist “, so Heiserer weiter. „Heute bietet der gesetzliche Rahmen durchaus eine gewisse Flexibilität, die es auch anderen Nichtregierungsorganisationen erlaubt, Lehrplätze anzubieten."

So besteht unter anderem auch die Option, sich die Ausbildung eines Lehrlings mit einem anderen Unternehmen zu teilen. „Die mittlerweile vielfältigen Möglichkeiten lassen sich gut in diverse Unternehmensstrukturen und -prozesse eingliedern. Es zahlt sich wirklich aus, sich über die Möglichkeiten zu informieren!“, erklärt Heiserer. Auch kann der Dienstgeber mittlerweile ein Lehrverhältnis, das einfach nicht funktioniert, auflösen. Denn natürlich passt nicht jeder Lehrling zu jedem Unternehmen und umgekehrt. Doch bei Jugend Eine Welt sind die MitarbeiterInnen sehr zufrieden mit ihren drei engagierten jungen Menschen, die im Rahmen eines professionellen Bewerbungsprozesses für einen Lehrplatz ausgewählt wurden. „Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge, die sich in den letzten Monaten wirklich toll weiterentwickelt haben und ihre Aufgaben pflichtbewusst und mittlerweile immer öfter auch sehr selbstständig erledigen“, so Heiserer weiter und meint abschließend: „Es ist aber nicht so, dass nur wir etwas anzubieten hätten! Nein – wir bekommen von den jungen KollegInnen auch sehr viel zurück!“ Jugend Eine Welt kann anderen Vereinen und Organisationen deshalb nur empfehlen, sich mit dem Thema der Lehrlingsausbildung zu beschäftigen.



Weitere Informationen: www.jugendeinewelt.at

