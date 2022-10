NEOS zu Energiekrise: Europa braucht ein verbindliches Einsparziel für Gas – jetzt!

Claudia Gamon: „An einem verpflichtenden europäischen Gas-Einsparziel führt kein Weg mehr vorbei.“

Straßburg/Wien (OTS) - „Die Zeit läuft uns davon“, sagt NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon zu den heute präsentierten Plänen der EU-Kommission. „Laut einem inoffiziellen Arbeitspapier geht die Kommission davon aus, dass die russischen Gaslieferungen bald wegfallen werden und unsere Versorgungssicherheit massiv gefährdet ist. Und dennoch hat die Kommission die Chance verpasst, das so dringend notwendige verpflichtende Einsparziel für Gas vorzugeben. Stattdessen wird wieder nur auf die Möglichkeit verwiesen, europaweit den Unionsalarm auszurufen und damit verbindliche Einsparziele vorzugeben. Die EU-Kommission und der Rat schieben einander die Verantwortung zu wie eine heiße Kartoffel.“

Österreich sei hiervon nicht ausgenommen, so Gamon: „Dieses Zuständigkeits-Ping-Pong muss ein Ende haben. Die Senkung des Gasverbrauchs liegt in Österreich zurzeit unter dem europäischen Durchschnitt. Um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten, führt an einem europäischen Gas-Einsparziel kein Weg vorbei.“

Positiv bewertet Gamon den Vorschlag zur gemeinsamen Gasbeschaffung: „Wir müssen damit aufhören, dass sich 27 EU-Staaten und deren Energieunternehmen gegenseitig überbieten und so den Preis noch weiter ankurbeln und stattdessen gemeinsam Gas besorgen. Nur wenn alle Mitgliedsländer den europäischen Weg gehen, kann es Europa gelingen, die Gasspeicher zu befüllen. Die Covid-Pandemie hat uns gezeigt, was alles möglich ist, wenn wir europäisch handeln statt über nationale Fleckerlteppiche zu stolpern.“

