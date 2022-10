Bank of America gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2022 bekannt

Charlotte, N.C. (ots/PRNewswire) - Bank of America legte heute seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2022 vor. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor-Relations-Website von Bank of America unter https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings abgerufen werden.

Informationen zur Telefonkonferenz für Investoren:

Chief Executive Officer Brian Moynihan und Chief Financial Officer Alastair Borthwick werden die Finanzergebnisse heute um 8:30 Uhr Eastern Time in einer Telefonkonferenz erläutern. Um die Telefonkonferenz nur anzuhören, wählen Sie 1 877 200 4456 (USA) oder 1 785 424 1732 (international), und die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn des Gesprächs ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz auch live anhören und sich die Präsentationsfolien ansehen, indem sie den Bereich Events und Präsentationen auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens besuchen.

Informationen zur Wiedergabe der Investoren-Telefonkonferenz:

Investoren können auf die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zugreifen, indem sie die Investor-Relations-Website besuchen oder vom 17. Oktober, 12:00 Uhr bis zum 27. Oktober, 23:59 Uhr Eastern Time unter der Nummer 1 800 934 4850 (USA) oder 1 402 220 1178 (international) anrufen.

Bank of America

Bank of America ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute, das Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen mit einer breiten Palette von Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen bedient. Das Unternehmen bietet in den Vereinigten Staaten unübertroffene Verbraucherfreundlichkeit und bedient rund 68 Millionen Privatkunden und kleine Unternehmen mit rund 3.900 Finanzzentren für Privatkunden, rund 16.000 Geldautomaten und preisgekröntem Digital Banking mit rund 56 Millionen verifizierten digitalen Nutzern. Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Trading in einer breiten Palette von Anlageklassen und betreut Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen auf der ganzen Welt. Bank of America bietet rund 3 Millionen Kleinunternehmern branchenführende Unterstützung durch eine Reihe innovativer, benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut seine Kunden in den Vereinigten Staaten, ihren Territorien und in etwa 35 Ländern. Die Aktie von Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New York Stock Exchange notiert.

Für weitere Nachrichten von Bank of America, darunter Dividendenankündigungen und andere wichtige Informationen, besuchen Sie den Newsroom von Bank of America und registrieren Sie sich für E-Mail-Benachrichtigungen.

www.bankofamerica.com

