Ehrenzeichen-Überreichung im NÖ Landhaus

LH Mikl-Leitner: Gute und wunderschöne Tradition, für besondere Leistungen Danke zu sagen

St. Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte am heutigen Dienstag im NÖ Landhaus in St. Pölten insgesamt 29 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich, vier Berufstitel sowie sieben Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Darunter auch Professor Paulus Hochgatterer, Kinderpsychiater und Autor.

„Bei uns in Niederösterreich ist es eine gute und wunderschöne Tradition, für ganz besondere Leistungen Danke zu sagen, und zwar in Form von Ehrenzeichen und Dekreten“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. „Wenn wir heute hier zur Ehrenzeichenverleihung zusammenkommen, dann tun wir das in einer Zeit, in der nichts mehr so ist wie es einmal war“, betonte Mikl-Leitner und erinnerte unter anderem an den Krieg in der Ukraine und an die wirtschaftlichen Auswirkungen. „Viele Menschen haben Ängste, viele machen sich zurecht Sorgen“, führte sie weiter aus.

„Auf Festveranstaltungen wie diesen können wir Kraft tanken. Kraft tanken wir auch bei unseren Jubiläumsveranstaltungen zu ‚100 Jahre eigenständiges, souveränes Niederösterreich‘, wo wir immer wieder im Blick zurück mit sehr viel Demut und Dankbarkeit sehen, was wir alles erreicht haben“, sprach die Landeshauptfrau einen weiteren Aspekt an. „Niederösterreich war früher ein reines Agrarland, heute können wir mit Stolz sagen, unser Bundesland ist Agrarland Nummer 1, ist aber auch erfolgreiches Wirtschaftsland, Wissenschaftsland, Kulturland, Tourismusland und Sportland. Dies ist gelungen, weil Niederösterreich es immer wieder verstanden hat, Krisen und Herausforderungen für dynamische Entwicklungen zu nutzen“, so Mikl-Leitner. Gute Beispiele dafür seien der Aufbau nach dem 2. Weltkrieg, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und die Osterweiterung der EU. „Gerade in diesem Jubiläumsjahr stellen wir all das in den Mittelpunkt, was uns wert und wichtig ist“, betonte sie. Die heutige Veranstaltung stehe im Zeichen jener Persönlichkeiten, die sich seit vielen Jahren „in unserem Land und für unser Land engagieren“, so die Landeshauptfrau.

„Die Herausforderungen werden mehr und im Blick zurück sehen wir, dass Niederösterreich die Krisen durch ein Zusammenstehen und durch ein Miteinander gut bewerkstelligt hat. Aus jeder Krise ist Niederösterreich gestärkt hervorgegangen. Deswegen heißt es für uns, an diesem Miteinander auch weiterhin festzuhalten“, hob sie hervor.

Die Dankesworte im Namen der Geehrten sprach Professor Paulus Hochgatterer: „Eine derartige Zeremonie ist eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Heute sollen wir aber auch an jene Menschen denken, die keinen Orden und keinen Ehrentitel bekommen haben, die aber immer bei uns sind und ohne die wir heute nicht hier wären. Diese Menschen sollten wir nun gedanklich für einen Moment vor den Vorhang holen.“

