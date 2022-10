Handelsverband begrüßt 7 neue, hochkarätige Handelsmanager:innen im Präsidialrat

Ina Bauer (Mediashop), Kerstin Neumayer (MPreis), Friedrich Poppmeier (SPAR), Thomas Köck (dm), Ernst Mayr (Fussl), Martin Wäg (K&Ö) und Rainer Gössl (Depot) verstärken das Gremium.

Wien (OTS) - Der HV Präsidialrat, das ranghohe Gremium des österreichischen Handelsverbandes, bekommt mit sofortiger Wirkung hochkarätigen Zuwachs:



Ina Bauer , Geschäftsführerin, Mediashop GmbH

, Geschäftsführerin, Mediashop GmbH Kerstin Neumayer , Geschäftsführerin, MPreis Warenvertriebs GmbH

, Geschäftsführerin, MPreis Warenvertriebs GmbH Rainer Gössl , Country Manager, DEPOT Handels GmbH

, Country Manager, DEPOT Handels GmbH Thomas Köck , Geschäftsführer, dm drogerie markt GmbH

, Geschäftsführer, dm drogerie markt GmbH Ernst Mayr , Geschäftsführer, Fussl Modestraße Mayr GmbH

, Geschäftsführer, Fussl Modestraße Mayr GmbH Friedrich Poppmeier , Vorstandsvorsitzender, SPAR Österreichische Warenhandels-AG

, Vorstandsvorsitzender, SPAR Österreichische Warenhandels-AG Martin Wäg, Vorstand, Kastner & Öhler Mode GmbH

Der HV-Präsidialrat besteht aus insgesamt 30 ordentlichen Mitgliedern des Handelsverbandes, die den Präsidenten und das Präsidium in wichtigen strategischen Fragen beraten und kontrollieren. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre.

"Der Handelsverband hat auch in der Krise ein starkes Wachstum als Branchenverband hingelegt und sich als zuverlässiger, kompetenter Sprecher und Partner des heimischen Handels etabliert. Wir sind sehr glücklich, mit Kerstin Neumayer, Ina Bauer, Friedrich Poppmeier, Thomas Köck, Ernst Mayr, Martin Wäg und Rainer Gössl sieben weitere hochrangige Manager:innen in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir weiterhin mit voller Kraft an der Gestaltung einer erfolgreichen österreichischen Handelslandschaft arbeiten", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

"Die hochkarätige Besetzung des Präsidialrats, der sich ausnahmslos aus verdienten Handelsmanager:innen zusammensetzt, spiegelt die ausgezeichnete Entwicklung des Handelsverbandes wider. Unsere Branche steht allerdings vor großen Herausforderungen. Jetzt geht es darum, gemeinsam die Rolle des Handels als Rückgrat unserer Volkswirtschaft zu verdeutlichen. Dafür braucht es die besten Führungskräfte des Landes", bestätigt Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes.

Über den Handelsverband

Der Handelsverband – Sprecher und Partner des Handels – vertritt seit 1921 als freie, überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung aktiv die Anliegen seiner rund 4.000 Mitglieder. Diese stellen in Österreich ca. 300.000 Beschäftigte an 25.000 Standorten an und bilden mit einem Jahresumsatz von 65 Mrd. Euro rund 80% des Marktes ab. Als Innovationsplattform unterstützt der Verband seine Mitglieder im Umfeld der sich verändernden Marktherausforderungen gemeinsam mit zahlreichen Partnern diverser Spezialisierungen.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kroepfl, BA

Communication Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at