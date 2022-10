Städtebund: Gemeinsam gegen „Hass im Netz“

Fachausschuss des Städtebundes für Soziales, Gesundheit und Jugend tagte in Bruck/Steiermark

Wien/Bruck (OTS) - Die Expert*innen des Fachausschusses für Soziales, Gesundheit und Jugend des Österreichischen Städtebundes haben gestern und heute, Dienstag, 18. Oktober, in Bruck an der Mur/Steiermark getagt und sich zu folgenden Themen ausgetauscht: Nachhaltige offene Jugendarbeit, die Verschuldung junger Menschen/Finanzführerschein, Ausbildungspflichtgesetz, Jugendcoaching und vor allem zu Hass im Netz.



Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Gerade in bewegten Zeiten – aufgrund von Krieg, einem unsicheren Gefühl, die Zukunft betreffend, Teuerung oder der Energie- und Klimakrise – gilt es ‚Hass im Netz‘ entgegenzuwirken“. Möglichkeiten sind laut Weninger – auch wenn Vertrauen in Politik und Medien sinken – politische Bildung sowie Informationen über Medien an Schulen, Aufklärung, Peergroups oder etwa Aktionstage.



Denn so die Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und Vorsitzende des Städtebund-Fachausschusses: „Hass im Netz“ kann gravierende Folgen für Betroffene haben. Wenn sich Jugendliche oder Erwachsene gemobbt fühlen, können sie in eine negative Gedankenspirale geraten, deren Auswirkungen letztlich bis zu Suizid führen kann, wie wir es erst kürzlich bei einer Ärztin aus Oberösterreich miterlebt haben. Deshalb ist alles dafür zu tun, um „Hass in Netz“ erst gar nicht aufkommen zu lassen, ihm mit Zivilcourage entgegenzutreten und wenn nötig ihn auch zu verfolgen und entsprechend zu strafen.“



Was können Betroffene bei Hass im Netz tun

„BanHate“-App zur Meldung von Hass im Netz der Antidiskriminierungsstelle Steiermark www.banhate.com

Zara –Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit sowie Dokumentation von Rassismus und Hass im Netz www.zara.or.at/de

Meldestelle für NS-Widerbetätigung: ns-meldestelle@dsn.gv.at

Stopline – Meldestelle gegen Kinderpornografie und Nationalsozialismus im Internet www.stopline.at/de/home

Dokumentation von Rechtsextremismus durch das Mauthausen Komitee Österreich www.mkoe.at

saferinternet.at bietet einen Leitfaden, wie sich Privatshäreeinstellungen verbessern lassen www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden

FGA Wien - Forum gegen Antisemitismus www.fga-wien.at

Weiterleitung von Falschmeldungen an „Mimikama“ - Verein zur Aufklärung über Falschmeldungen www.mimikama.at

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 259 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten. (Schluss)

