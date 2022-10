GLOBAL 2000 begrüßt stärkeren Erneuerbaren-Ausbau in Niederösterreich fordert aber mehr Tempo bei Gas-Ausstieg

Der Umbau der Wärmeversorgung hin zu klimafreundlichen Heizformen und Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen ist der nächste wichtige Schritt für die Energiewende

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 begrüßt den heute angekündigten stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien in Niederösterreich, fordert aber einen verbindlichen Ausstiegsplan aus Öl- und Gasheizungen als nächsten wichtigen Schritt zur Energiewende in Niederösterreich: „Die heute präsentierten Ausbauziele für erneuerbare Energien sind ein großer Schritt Richtung Energieunabhängigkeit, allerdings gilt es jetzt auch den großen Bestand an Öl- und Gasheizungen stärker in den Blickpunkt zu rücken. Es braucht hier einen verbindlichen Ausstiegsplan der Landesregierung, damit sauber und sicher heizen für alle Menschen in Niederösterreich rasch ermöglicht wird“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Einer Umfrage von INTEGRAL im Auftrag von GLOBAL 2000 zufolge wünschen sich die Niederösterreicher:innen von der Landesregierung mehr Einsatz für den Ausstieg aus Gasheizungen. Vier von fünf Niederösterreicherinnen möchten, dass die Landesregierung einen Ausstiegsplan erarbeitet. In Niederösterreich werden derzeit noch 39 % der Haushalte direkt mit fossiler Energie beheizt (27 % Gas, 12 % mit Öl). Die bisherige Klimapolitik ist in diesem Bereich noch verbesserungswürdig: Während die bisherige Strategie der Landesregierung lediglich einen „moderaten“ Ausstieg aus Ölheizungen bis 2040 vorsieht, will die Bundesregierung bereits 2035 sämtliche Ölheizungen ersetzen. Ein Ausstieg aus Gasheizungen ist bis jetzt nicht definiert, hier besteht eine große Lücke.

Weiters gibt es auch noch keinen Ausstiegsplan für die Fernwärme, wo in Niederösterreich noch 35 % aus fossiler Energie (Gas und Öl) beheizt werden. Auch hier zeigt die Umfrage von Integral sehr klar, das sich die Niederösterreicher:innen Veränderungen wünschen. 88 % möchten, dass die EVN einen Ausstiegsplan aus Öl und Gas entwickelt.

„Niederösterreich hat die Chance sich rasch von Öl und Gas unabhängig zu machen. Dafür ist es wichtig den Ausstieg aus der Gasheizung zu planen und auf Bundesebene ein Erneuerbaren-Wärmegesetz zu unterstützen, das hilft diesen Ausstieg verpflichtend und rasch umzusetzen. Auch der niederösterreichische Landesenergieversorger EVN sollte die notwendige Umstellung von Gasheizungen unterstützen und nicht länger behindern“, so Johannes Wahlmüller weiter.

Morgen findet die von GLOBAL 2000 in Zusammenarbeit mit der Windkraft Simonsfeld organisierte Veranstaltung „Klimaforum Niederösterreich“ statt, wo über die nächsten notwendigen Schritte in der Klimapolitik in Niederösterreich diskutiert wird. Anmeldungen hier: https://www.global2000.at/events/klimaforum-niederoesterreich

Rückfragen & Kontakt:

Hannah Keller, Pressesprecherin GLOBAL 2000, hannah.keller @ global2000.at, 069914200064

Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000 Klima- und Energiesprecher, johannes.wahlmüller @ global2000.at, +43 699 14 2000 41