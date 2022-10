250 Stunden Ski-Weltcup im ORF: Auftakt in Sölden, dann Speed-Premiere am Matterhorn

Ab 22. und 23. Oktober live in ORF 1; weitere Höhepunkte: Ski-WM in Courchevel/Méribel und Junioren-Ski-WM in St. Anton

Wien (OTS) - Die Ski-Weltcup-Saison 2022/23 startet am 22. und 23. Oktober wieder am Gletscher in Sölden und dennoch ist der Auftakt neu. Denn gleich am 29. Oktober kommt es erstmals zur grenzüberschreitenden Abfahrt am Matterhorn. Mit dem ORF sind die Ski-Fans wieder bei allen Rennen live mit dabei, und das auch während der Fußball-WM.

Mehr als 250 Live-Stunden im ORF bei insgesamt 83 Rennen stehen auf dem Rennkalender, siebenmal ist Österreich Gastgeber, neben Sölden macht der Weltcup in Lech/Zürs (Parallel-Bewerbe), in Kitzbühel, in Schladming, am Semmering, in Flachau und in St. Anton Station. Höhepunkt der Ski-Saison ist aber zweifellos die Ski-WM 2023 in Courchevel/Méribel (vom 6. bis 19. Februar 2023) ebenfalls live in ORF 1. Ein weiterer Höhepunkt aus österreichischer Sicht ist die Junioren-Ski-WM, die vom 17. bis 25. Jänner 2023 in St. Anton stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem ÖSV wird ORF SPORT + die Rennen live übertragen und ORF 1 zeigt ausführliche Zusammenfassungen.

Am Gletscher in Sölden geht es am Samstag, dem 22. Oktober, ab 9.25 Uhr in ORF 1 mit dem Riesenslalom der Damen los. Die Herren starten am Sonntag, dem 23. Oktober, ebenfalls ab 9.25 Uhr. Kommentatoren sind Peter Brunner (Damen) bzw. Oliver Polzer (Herren), die Kokommentatoren beim Weltcupauftakt heißen Alexandra Meissnitzer bzw. Hans Knauß, Benni Raich wird einmal mehr seine Expertisen im Zielraum mit Rainer Pariasek und den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen. Mit der Kamera werden erneut Alexandra Meissnitzer und Joachim Puchner die Gletscher-Piste bezwingen. Regie führt Michael Kögler.

Mit dem bewährten Team geht der ORF SPORT – unter der Leitung von Sportchef Hans Peter Trost und Teamleader Robert Waleczka – in die aktuelle Saison: Oliver Polzer und Thomas König sind die Kommentatoren der Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner jene bei den Damenbewerben. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Andreas Felber, Alina Zellhofer, Oliver Polzer, Bernhard Stöhr, Lukas Schweighofer, Caroline Pflanzl und Christian Diendorfer. Für die fachkundigen Kokommentare sorgen u. a. Thomas Sykora, Hans Knauß und Alexandra Meissnitzer sowie Armin Assinger, der bei den Speedbewerben in Kitzbühel und Gröden sowie beim Finale in Méribel mit dabei ist. In eine weitere Saison als Fachkommentatorin für Damenslalom und -riesenslalom geht Niki Hosp. Experte im Zielraum auch in Kitzbühel, Schladming, Alta Badia und Madonna ist Benni Raich.

Alles rund um den alpinen Ski-Winter auf sport.ORF.at, ORF-TVthek, ORF Ski alpin und im ORF TELETEXT

Live-Streams von allen Rennen, Video-on-Demand-Angebote, Live-Blogs, aktuelle Storys, Hintergrundberichte, Interviews, Tabellen u. v. m.:

Beginnend mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden liefern sport.ORF.at inkl. Video-Newsroom, ORF-TVthek und das upgedatete ORF-Ski-alpin-Special (erstmals mit Push-Mitteilungen zu den Rennergebnissen) wieder ein umfangreiches multimediales Gesamt-Package, das alle Fans im Web und via Apps stets auf dem Laufenden über das Geschehen in der alpinen Ski-Saison 2022/23 – vom Weltcup bis zur Weltmeisterschaft – hält. Auch im ORF TELETEXT (ab Seite 260) findet sich ein aus Storys, Live-Tickern und Tabellen bestehendes, umfassendes Informationsangebot.

Das Ski-Weltcup-Opening live auf Ö3

Die Ö3-Sportredaktion ist live beim Ski-Weltcup-Opening dabei:

Ö3-Sportchef Adi Niederkorn berichtet live aus Sölden und informiert die Ö3-Hörer/innen über alle News, Highlights und Ergebnisse des Riesentorlaufs der Damen am 22. Oktober und der Herren am 23. Oktober. Wenn die Ski-Asse die Weltcup-Saison eröffnen, ist Hitradio Ö3 auch mit der ersten großen Winterparty des Jahres dabei und liefert das Rahmenprogramm: Bei den Ö3-Partys direkt im Zielgelände am Rettenbachgletscher gibt’s Partymusik, gute Laune und die beste Stimmung. Jeweils nach dem ersten und nach dem zweiten Durchgang des Riesentorlaufs der Damen und der Herren sorgen die Ö3-DJs David Gstraunthaler und Christian Prates für Partystimmung.

