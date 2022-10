„Green Cities Annual Conference 2022“ im Wiener Rathaus

Internationale Konferenz am 20. & 21. Oktober

Wien (OTS) - Spannende Themen, die uns alle aktuell betreffen, werden am 20. und 21. Oktober im Wiener Rathaus im Rahmen der diesjährigen Green Cities Annual Conference diskutiert. Die Konferenz der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) widmet sich dabei den Themen Energiesicherheit, Energie-Resilienz für Städte, nachhaltige Investitionen und Gender. Heuer zum ersten Mal seit drei Jahren wieder live, beleuchtet die Konferenz die neuesten Trends der Finanzierung für Städte mit Fokus auf Grünraum, Nachhaltigkeit sowie Klimaschutz und konzentriert sich auf die Rolle, die Städte und der Privatsektor dabei spielen, energieresistent zu werden.

Der Wiener Themenbeitrag wird sich dem Bereich Gender Mainstreaming widmen: Wien-Expertin und Dezernatsleiterin der Magistratsdirektion, Ursula Bauer, wird mit Barbara Rambousek (EBRD) das Thema Geschlechterpolitik in der Arbeitswelt diskutieren.

Die Stadt Wien stellt für dieses internationale Event die Wappensaalgruppe im Wiener Rathaus zur Verfügung. Die Konferenz wird am Donnerstag, den 20. Oktober, vom Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi eröffnet.



Internationales Teilnehmerfeld

Laut Letztstand werden knapp 170 Teilnehmer*innen aus rund 30 Ländern, darunter rund 25 Bürgermeister*innen und Vizebürgermeister*innen (z.B. Tirana, Jerewan, Warschau, Chisinau, Split, Temeswar, Izmir, etc) teilnehmen. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus Städte-Vertreter*innen auf politischer Ebene sowie auf Expertenebene (Stadtplanungs-, Inklusions- und Klimaspezialist*innen) und Vertreter*innen des Privatsektors zusammen. Der erste Tag der Konferenz findet im Wiener Rathaus statt, an Tag zwei unternehmen die Teilnehmer*innen einen Field-Trip in die Seestadt Aspern.



Langjährige Kooperation

Die Kooperation zwischen Stadt Wien und der EBRD besteht seit mehreren Jahren. So fanden in Vergangenheit des Öfteren von der EBRD organisierte Besuche von Delegationen aus „EBRD-Ländern“ in Wien sowie Workshops statt. Die Green Cities Conference hätte ursprünglich schon 2020 stattfinden sollen, wurde aber wegen COVID auf 2022 verschoben. (Schluss) red

