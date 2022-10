AVISO Pressekonferenz, 20.10, 09:30: Ausbildungsoffenisve in den Wiener Kindergärten

Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Susanna Haas, Pädagogische Leiterin St.Nikolaus Stiftung, Kurt Burger, Stv. Abteilungsleiter MA10

Wien (OTS) - Die Stadt Wien startet ab sofort eine Ausbildungsoffensive für alle Wiener Kindergärten, die in den nächsten beiden Jahren 2500 neue Pädagog*innen in den Beruf bringen sollen, da mehr Fachkräfte die Voraussetzung für weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen vor allem in Richtung verbesserter Fachkraft – Kind Schlüssel, sind. Gemeinsam mit Susanna Haas, der pädagogischen Leiterin der St.Nikolausstiftung sowie in Vertretung der Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien (Diakonie Bildung, Kinderfreunde Wien, KIWI-Kinder in Wien und St. Nikolausstiftung) und dem stellvertretenden Abteilungsleiter der MA10, Kurt Burger, erläutert Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr den Pfad dieser Personaloffensive und stellt erste Plakatsujets einer wienweiten Kampagne vor.

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 20.10.22 um 09:30 Uhr

Ort: Rathaus/Arkadenhof

Medienvertreter*innen sind dazu herzlich eingeladen!

