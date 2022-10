Bezirksmuseum 15: Wissenswertes über die Wieden

Anmeldungen für Freitag, 21.10.: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) weisen auf einen spannenden Vortrag am Freitag, 21. Oktober, hin. Ab 17.30 Uhr befasst sich der Geschichtskundige Philipp Maurer mit der Vergangenheit des 4. Bezirks und mit Exponaten im Bezirksmuseum Wieden. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Bezirksmuseen stellen sich vor“. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Ende der Zusammenkunft: 19.00 Uhr. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 (Direktion: Brigitte Neichl). Kontakt per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Philipp Maurer engagiert sich als freiwillig aktiver Leiter am Bezirksmuseum Wieden. In seinem Rückblick geht es zum Beispiel um die früheren Bezeichnungen „Wiedem“ und „Wiener Vorstadt an der Wien“, um eine Wienfluss-Regulierung und um die Errichtung der Elisabeth-Brücke. Zu den mannigfaltigen Schaustücken zählt beispielsweise eine gotische Madonna. Mehr Infos dazu via E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen sollen sich an die geltenden Corona-Richtlinien halten. Außerdem bittet die Museumsmannschaft aus Rudolfsheim-Fünfhaus das Publikum um eine Verwendung eigener FFP2-Masken. Vielerlei Angaben über das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, temporäre Ausstellungen, Blog, Theater-Projekt, „Open Mic Night“, u.v.a.) im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

