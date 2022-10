Grüne Wien/Malle, Stadler: Chaos beim Lehrermangel - Dringliche Anfrage an Stadtrat Wiederkehr

Wien (OTS) - Die Grünen Wien stellen im morgigen Landtag eine Dringliche Anfrage an Stadtrat Wiederkehr zum Chaos im Bildungsbereich. „Die Personalnot an den Wiener Pflichtschulen nimmt besorgniserregende Ausmaße an. Zu Schulbeginn konnten offene Stellen nicht besetzt werden - auch mehr als sechs Wochen später haben noch immer nicht alle Volksschulklassen Klassenlehrer:innen. Schulen mussten wochenlang Notfallstundenpläne schreiben, Überstunden werden als systemerhaltende Maßnahmen eingesetzt“, betont die Bildungssprecherin der Grünen Wien, Julia Malle.

Zusätzlich zur Pensionierungswelle verlassen immer mehr Lehrer:innen aufgrund der größeren Herausforderungen in Wiens Klassenzimmern den Beruf oder wechseln das Bundesland. „Dadurch werden die Bedingungen für jene, die bleiben, noch schlechter und noch mehr Lehrer:innen verlassen die Schulen: Ein Teufelskreis, den Stadtrat Wiederkehr unbedingt durchbrechen muss“, so Bildungssprecher Felix Stadler.

Missmanagement und fehlende Ressourcen in der Personalabteilung Bildungsdirektion machen die Situation noch schlimmer: So sind am ersten Schultag zahlreiche Lehrer:innen in Schulen gestanden, die arbeiten wollten, aber wieder nach Hause geschickt werden mussten, da ihnen seitens der Bildungsdirektion die Zuweisung nicht rechtzeitig erteilt wurde. Zudem bekamen Lehrer:innen keine Verträge und die Gehälter wurden nicht rechtzeitig oder nicht vollständig überwiesen. Die Frustration unter den Lehrer:innen ist groß und für manche - insbesondere Junglehrer:innen - existenzgefährdend. „Dieses Missmanagement bei den verzögerten Anstellungsprozessen und Gehaltsauszahlungen ist dringend zu beseitigen, um nicht noch mehr Personen von diesem eigentlich schönen und verantwortungsvollen Beruf abzuschrecken“, so Malle und Stadler.

In der Dringlichen Anfrage stellen die Grünen eine Reihe von Fragen an Stadtrat Wiederkehr, etwa wie viele Lehrer:innen an welchen Schulen zu Schulbeginn trotz Zusage der Bildungsdirektion nicht unterrichten durften, da sie keine Zuweisung erhalten haben - und was die Gründe dafür waren. Weiters wollen die Grünen wissen, ob jetzt alle Lehrer:innen eine Zuweisung erhalten haben und ob die Gehälter nun alle korrekt ausbezahlt wurden.

Zur Situation in der Bildungsdirektion wollen die Grünen wissen, wie viele Mitarbeiter:innen mit der Erstellung der Bescheide und Zuweisungen sowie mit der Auszahlung der Gehälter befasst sind und ob geplant ist, die Personalabteilung aufzustocken.

„Last but not least wollen wir auch wissen, ob Medienberichte stimmen, wonach die Umwandlung vom Stadtschulrat in die Bildungsdirektion mit erheblich höheren Kosten und sinkender Zufriedenheit verbunden war – und was die Pläne sind, diese Zustände zu beheben. Eines ist aber in jedem Fall klar: Stadtrat Wiederkehr muss dringend die Personalabteilung der Bildungsdirektion aufstocken, damit die Herausforderungen im Bezug auf den Lehrer:innenmangel gestemmt werden können“, schließen Malle und Stadler.

