Neugestaltung Ortsdurchfahrt Neustift-Innermanzing

Im Zuge der Landesstraße L 119

St. Pölten (OTS) - In Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten-Land) wird die Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L 119 an zwei Abschnitten auf einer Länge von insgesamt rund 900 Metern erneuert und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden zwei Querungshilfen und ein Gehsteig errichtet. Landesrat Ludwig Schleritzko hat sich kürzlich bei einem Lokalaugenschein ein Bild von der Baustelle gemacht und betont: „Es freut mich, dass im Zuge der Neugestaltung dieser Ortsdurchfahrt mit Errichtung der Querungshilfen vor allem für die Fußgeher die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht werden kann.“

In der Ortschaft Neustift-Innermanzing besteht durch die Bushaltestellen und die Mittelschule Laabental ein erhöhtes Fußgängeraufkommen. Aus diesen Gründen haben das Land und die Gemeinde Neustift-Innermanzing die Errichtung einer Querungshilfe vor der Mittelschule Laabental sowie eine Erneuerung der Fahrbahn in diesem Bereich auf einer Länge von rund 400 Metern beschlossen. In diesem Zuge erfolgte auch die Fahrbahnsanierung der L 119 ab dem südlichen Ortsbeginn von Neustift-Innermanzing in Richtung Ortsmitte auf einer Länge von rund 500 Metern mit der Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der Kreuzung L 119 / Rauschhofsiedlung.

Die neue Querungshilfe bei der Mittelschule Laabental in Neustift-Innermanzing wurde durch Absenkung der Leistensteine behindertengerecht hergestellt. Entsprechend des Schadensbildes wurde auch die Fahrbahn der L 119 in diesem Bereich in der Stärke von elf Zentimetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer Tragschichte und einer Deckschichte wiederhergestellt. Die Markierungen werden in Kürze aufgebracht und die Pflasterung des Gehsteiges im Bereich der Querungshilfe erfolgt bis Mitte November.

Die Asphaltarbeiten für die neue Querungshilfe im südlichen Ortsteil von Neustift-Innermanzing im Bereich der Abzweigung zur Rauschhofsiedlung und die Erneuerung der Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern konnten bereits abgeschlossen werden. Die Straßen-Markierungen werden in Kürze aufgebracht und die Arbeiten für den rund 45 Meter langen Gehsteig werden noch bis Mitte November andauern.

Das Projekt wird von der Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durchgeführt, haben Ende September begonnen und werden bis Mitte November abgeschlossen sein. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 300.000 Euro, wovon rund 275.000 Euro vom Land und 25.000 Euro von der Gemeinde Neustift-Innermanzing getragen werden.

