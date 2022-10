EINLADUNG: Demonstration vor Schloss Mirabell anlässlich der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

2. Demonstration gegen eine Vertragsverlängerung zwischen der Stadt Salzburg und den Fiakern aufgrund zahlreicher Missstände



Wann: Donnerstag, 20. Oktober 2022 von 13 Uhr bis 14:30 Uhr

Wo: Schloss Mirabell (Haupteingang), Mirabellplatz 4, 5020 Salzburg

Was: Tierschützer:innen mit Schildern fordern den Bauausschuss dazu auf, einer Vertragsverlängerung mit den Fiakern nicht zuzustimmen.

Ende April 2023 läuft der bestehende Vertrag der Fiaker mit der Stadt Salzburg aus. Im Sommer 2022 dokumentierten Aktivist:innen des VGT zahlreiche Missstände bei den Salzburger Fiakern. Angesichts dieser Missstände, Tierquälereien und Missachtungen der Vergabekriterien darf der Vertrag mit den Fiakern nicht verlängert werden. Bürgermeister Preuner will trotz sämtlicher Aufdeckungen und der angespannten Lage einen positiven Amtsbericht schreiben und nicht nur den Vertrag für weitere 5 Jahre verlängern, sondern auch die 35-Grad Hitzegrenze mit Messung in Freisaal beibehalten, obwohl der Gemeinderat bereits 2020 einstimmig Hitzefrei ab 30 Grad und eine Messung der Temperatur am Residenzplatz beschlossen hat. Am Donnerstag, 20. Oktober tagt der Salzburger Bauausschuss, der bald über eine etwaige Vertragsverlängerung abstimmen wird, im Schloss Mirabell. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine zivilrechtliche Genehmigung. Der VGT demonstriert aus diesem Grund von 13 Uhr bis 14.30 Uhr vor dem Schloss Mirabel und in den kommenden Wochen jeweils am Donnerstag (meistens zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr) vor dem Büro des Bürgermeisters.

Datum: 20.10.2022, 13:00 - 14:30 Uhr

Ort: Schloss Mirabell , davor

Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20221018mn.php

