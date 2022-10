Hans Knauß präsentiert „Österreich vom Feinsten: Vorarlberg – Im Bregenzerwald“

Am 19. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, führt „Österreich vom Feinsten“ um 20.15 Uhr in ORF 2 in das westlichste Bundesland − nach Vorarlberg. Hans Knauß besucht in der vierten Folge der ORF-Sendereihe den Bregenzerwald und entdeckt dabei die vielseitige und einzigartige Landschaft sowie die interessante Architektur, bei der sich Tradition und Moderne abwechseln und doch ein gutes Miteinander ergeben. Auf seinem Weg begegnet Hans Knauß auch vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der Region, die stolz auf ihre Wurzeln und offen für Neues sind. Die Verbindung von Tradition und Modernem zeigt sich auch in der musikalischen Begleitung der Sendung:

„D'Wäldar Tonzmusig“, Anton & Philipp Lingg, „tanzbar“, die „Wälder Saitenmusik“, der „Musikverein Müselbach“, die Familienmusik Wachter und „ghörfällig“ geben Einblicke in die Vielfalt von echter Volksmusik und gestalten eine klang- wie stimmungsvolle Umrahmung.

Von Hochtannberg bis Sibratsgfäll

Die „Österreich vom Feinsten“-Tour beginnt rund um den Hochtannberg, Schröcken und Schoppernau. Selbstverständlich darf ein Besuch im FIS Skimuseum Damüls nicht fehlen, bevor es über Reuthe nach Andelsbuch in den „Werkraum Bregenzerwald“ weitergeht. Außerdem erkundet Hans Knauß das Heimatmuseum in Schwarzenberg, den kleinen Ort Müselbach sowie das Lecknertal bis nach Sibratsgfäll. Auf dem Programm steht auch ein Mountainbike-Ausflug mit Moderator Oliver Polzer, den es von der Großstadt Wien ins Ländle gezogen hat. Besondere Höhepunkte in der Sendung sind außerdem Hans Knauß’ Begegnungen mit Persönlichkeiten, die mit ihrer Heimat eng verbunden sind, wie der kulinarische Besuch beim „Jogi“, das Gespräch mit Konrad Stadelmann über die Ereignisse und Naturgewalten in der Georunde Rindberg sowie das Kennenlernen von traditionsbewusstem und innovativem Holzbau bei Familie Kaufmann.

„Österreich vom Feinsten: Vorarlberg − Im Bregenzerwald“ ist eine Produktion des ORF Steiermark. Präsentation: Hans Knauß. Kamera: Gerd Zengerer, Hermann Weitlaner, Josef Krainer jun. Schnitt und Farbkorrektur: Raimund Sivetz. Musikredaktion: Karl Lenz. Ton:

Michael Zenz. Produktionsleitung: Gerd Andreiz. Buch und Regie:

Elisabeth Eisner.

