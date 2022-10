AVISO: Verleihung der anotHERVIEWture AWARDs 2022

Neuer Baukultur-Preis würdigt die Leistungen von Architektinnen und Zivilingenieurinnen

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, 16 Uhr, werden in der Akademie der Bildenden Künste in Wien die anotHERVIEWture AWARDs 2022 verliehen. Der von der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen initiierte Preis wird an Frauen vergeben, die besondere Leistungen für die Baukultur erbracht haben.



Der anotHERVIEWture AWARD wird in vier Kategorien vergeben:



• Female Architect of the Year (Architektinnen über 40)

• Emerging Female Architect of the Year (Architektinnen unter 40)

• Female Engineering Achievement of the Year

• International Female Architect of the Year



Der Preis ist mit 5.000 Euro pro Kategorie dotiert. Die vier Preisträgerinnen wurden von einer internationalen Jury aus 15 Expertinnen ausgewählt. Am 20. Oktober erfolgt die offizielle Bekanntgabe und feierliche Verleihung der Urkunden an die Preisträgerinnen.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Akkreditierung an amely.brouwers @ arching.at.

Hintergrund

Der Anteil von Frauen innerhalb der Baukulturschaffenden ist auffallend gering. Auch und speziell im technischen Bereich werden Frauen immer noch häufig durch stereotype Geschlechtszuordnungen, männlich dominierte Netzwerke und Arbeitsbedingungen, die nicht mit anderen Lebensanforderungen vereinbar sind, behindert. Der österreichische Frauenpreis für Baukultur - anotHERVIEWture AWARD – soll nach dem Best Practice Vorbild Frankreichs (Prix des Femmes Architectes) das Schaffen österreichischer Architektinnen und Zivilingenieurinnen sichtbar machen. Dadurch sollen Vorbilder geschaffen und junge Frauen bei ihrer Berufswahl inspiriert und motiviert werden einen technischen Beruf zu ergreifen. Zahlreiche Ziviltechnikerinnen und auch viele Kolleginnen aus dem Ausland haben eingereicht.

