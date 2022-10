FPÖ – Berger: Stadt Wien muss Wiener Kunstschätze besser schützen

Dürer darf nicht Van Gogh werden

Wien (OTS) - Der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Stefan Berger, fordert angesichts des linken Klimaterrorismus, auch die Wiener Museen und ihre Kunstwerke bestmöglich zu sichern. „Was in anderen europäischen Städten bereits passiert ist, lässt sich in Wien mit vorausschauenden Maßnahmen verhindern. Es muss alles getan werden, damit es hierzulande gar nicht so weit kommen kann“, so Berger, der den Klebeaktivisten der Bundeshauptstadt solche Vandalismus-Aktionen zutraut. Berger ist überzeugt davon, dass die Stadt nicht ausreichend auf diese potentielle Gefahr vorbereitet ist. „Erst auf freiheitlichen Druck gibt es geplante Mitarbeiterschulungen, zum Schutz wertvoller Objekte. Allerdings ist dies weit unzureichend. So muss sowohl technisch als auch im Bereich der Sicherheitsdienste nachgerüstet werden, um Kunstschätze vor Sachbeschädigungen zu schützen. Damit Dürer nicht zu Van Gogh wird, müssen sich Bund und Stadt gemeinsam umgehend für Vorkehrungen wie Sicherheitsschleusen bei Eingängen und Taschenkontrollen sorgen“, verlangt Berger. Wer angesichts der drohenden Gefahr tatenlos zusieht, macht sich für etwaige Schäden und den Verlust wertvoller Kulturschätze mitverantwortlich.



