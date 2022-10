BMAW: 20 Jahre SOLVIT - Binnenmarkt Problemlösungsnetzwerk feiert Geburtstag

Wien (OTS/BMAW) - Das Binnenmarkt Problemlösungsnetzwerk SOLVIT feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass fand am 17. Oktober eine Festveranstaltung im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft statt. Der gemeinsame Binnenmarkt ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger die Basis für Wohlstand, Wirtschaftskraft und globale Wettbewerbsfähigkeit. Obwohl der Binnenmarkt grundsätzlich gut funktioniert, können manchmal Probleme infolge einer möglicherweise fehlerhaften Anwendung von Binnenmarktvorschriften entstehen. Genau da setzt SOLVIT unkompliziert und kostenlos an, vermittelt und bietet effiziente Lösungen an.

„Fundierte Kenntnisse der EU-Rechtsvorschriften sind für eine effektive Zusammenarbeit zwischen Behörden, aber auch untereinander und für ein funktionierendes Netzwerk essentiell. Seit der Einrichtung vor 20 Jahren ist es SOLVIT in ganz Europa gelungen, ein Netz von Kontaktstellen mit Behörden und Partnerschaften aufzubauen, in denen Binnenmarkt-Kompetenz gebündelt ist. So kann auch die österreichische SOLVIT-Stelle, angesiedelt in der EU-Sektion des BMAW, auf erfolgreiche Jahre mit vielen Erfahrungen und einer nunmehr weitreichenden Rechts- und Fall-Expertise verweisen.“ unterstrich BMAW-Sektionschefin Mag. Cynthia Zimmermann anlässlich des Festaktes.

„Betrachtet man die Entwicklung der Fallzahl genauer, hat sich diese in den vergangenen Jahren exponentiell erhöht: Hatte das SOLVIT Center in Österreich im Jahr 2003 noch neun Fälle zu bearbeiten, waren es 2021 bereits 260 Fälle. In Summe sprechen wir von 2.000 Fällen mit einer Falllösungsrate von 79 Prozent. Die Zahlen sprechen also für die Funktionalität und die Bekanntheit dieses informellen Problemlösungsmechanismus.“ so Mag. Alexandra Gaudmann-Heber, Leiterin SOLVIT Österreich.

Die häufigsten von SOLVIT behandelten Probleme betreffen die Anerkennung von Berufsqualifikationen, Visum- und Aufenthaltsrechte oder die Unterstützung bei der Erlangung von Führerscheinen, Rentenansprüchen und dem grenzüberschreitenden Zugang zur Gesundheitsversorgung. SOLVIT hilft Unternehmen regelmäßig dabei, die Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen, z. B. bei Fragen zur Entsendung von Arbeitnehmern, zum Straßentransport, zur Mehrwertsteuererstattung oder bei der Erbringung von Dienstleistungen oder der Vermarktung von Waren.

Die Kommission hat diesem Anlass entsprechend einen Bericht verfasst, der den Erfolgsweg des Problemlösungsnetzwerkes nachzeichnet und gleichzeitig Ideen für die Zukunft präsentiert.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at