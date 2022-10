Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater Herbst/Winter News

Wien (OTS) - HERBST und WINTER NEUIGKEITEN AUS DER LUFTBURG – KOLARIK IM PRATER

Mit einem Familienkirtag wurde am 2. Oktober bei zünftiger Musik das 30-jährige Jubiläum gefeiert und auch der Herbst im Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater eingeläutet.

Zum 30er brachte der Geschäftsführer der Fohrenburger Brauerei, Wolfgang Sila, zum Gratulieren standesgemäß ein Jubiläums-Fassl vom Fohrenburger Bio-Hofbier mit.

„O´zapft is“ hieß es, nachdem als weiterer Gratulant Bezirksvorsteher Alexander Nikolai gemeinsam mit Wolfgang Sila den Bieranstich gekonnt vorgenommen hat. – Und mit „Freibier für Alle“ bedankte sich Hausherr und Geschäftsführer Paul Kolarik bei den zahlreichen Kirtags Gästen für die wunderbaren 30 Jahre.

Der kürzlich eröffnete „Krimskrams & Kramuri Shop“ wurde zur ersten Anlaufstelle zum Stöbern und Staunen für Deko, verlockende Süßigkeiten und natürlich auch dem hauseigenen Bio-Hofbier zum Nachhause nehmen. Damit die Gäste zukünftig bei jeder Wetterlage bestens geschützt sind, wurde zum neuen Shop auch gleich ein neues Eingangsportal dazu errichtet. Egal ob die Sonne vom Himmel lacht oder es Schusterbuben regnet, die Witterung kann den Gästen nichts mehr anhaben.

Und wenn der Herbst die Bäume im Prater mit sanftem Licht in bunte Farben taucht, es im Wurstelprater ein bisserl ruhiger wird, und aus der Küche der Duft knusprig gebratener Surstelze strömt , dann wird´s in der Luftburg ganz besonders gemütlich.

Die Luftburg hat immer Saison - auch im Herbst und Winter!

Herbst/Winteröffnungszeiten:

Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater:

Täglich geöffnet – auch Weihnachten & Silvester

Mo – Do 16-23 Uhr

Fr – So und Feiertag – 11-23 Uhr

Shop

täglich 12 – 20 Uhr

Veranstaltungen, Termine und Neuigkeiten aus der Luftburg – Kolarik im Prater:

Punschgarten

17. November 2022 – 6. Jänner 2023, täglich von 12-20 Uhr

Abseits vom Trubel der Stadt lässt sich die Vorweihnachtszeit im gemütlichen Punschgarten des Restaurants Luftburg – Kolarik im Prater richtig genießen. Mit Punsch, Musik und Outdoor-Überraschungen wird Weihnachtsmarkt-Stimmung in den feierlich beleuchteten Gastgarten der Luftburg gezaubert. Die Hände kann man sich ab 17. November an heißem Glühwein und fruchtigem Apfelpunsch wärmen. Mit Wolldecken können die Gäste auf Stroh-Garnituren im Garten Platz nehmen und die frische Praterluft in vollen Zügen genießen. Wer dazu noch Geschenkideen für Weihnachten sucht, wird im neuen Shop Krimskrams & Kramuri fündig.

Der Nikolo kommt!

4. Dezember 16-17 Uhr

Diesen Advent beehrt der Nikolo endlich wieder den Wiener Prater. Im Glaspalast der Luftburg wird auch heuer gemeinsam gespeist und mit großen Augen auf den Nikolo gewartet. Jedem Kind, das im goldenen Buch des Nikolo angeführt ist, wird ein Sackerl gefüllt mit Überraschungen und Naschereien mit einer persönlichen Botschaft und vielen lobenden Worten überreicht.

Bitte um rechtzeitige Reservierung unter https://kolarik.at/reservierung/

Stichwort „Nikolo“

Nach der Tischreservierung wird das Formular für die Anmeldung des Kindes/der Kinder zugesendet.

Der Teilnahmebeitrag beträgt € 18,- pro Kind und beinhaltet:

* ein Bio-Gericht nach Wahl von der Kinderspeisekarte

* ein Bio-Kindergetränk

* ein gut gefülltes Nikolo-Sackerl voller Überraschungen

* persönliche, lobende Worte vom Nikolo

Teilnehmerzahl begrenzt, nur nach Voranmeldung und in Begleitung von Erwachsenen, empfohlen ab 1 Jahr, kein Krampus!

Christbaumverkauf

10. Dezember | 12-20 Uhr &

11. Dezember | 12-17 Uhr

Um die Festtage nicht nur freudig, sondern auch nachhaltig zu starten, veranstaltet Kolarik im Prater einen Christbaumverkauf mit heimischen Bio-Bäumen.

Die Nordmann-Tannen des Bio-Bauernhofs Großingerhof haben ein herrliches Grün und einen unverkennbaren Duft. Acht bis zwölf Jahre lang unter nachhaltiger Bewirtschaftung in Niederösterreich herangewachsen, werden sie in günstigen Mondphasen geschnitten.

Die erstandenen Christbäume können sofort mitgenommen oder auf eigene Verantwortung bis 23.12. gelagert werden.

Abholungsmöglichkeit am Freitag, 23. Dezember zwischen 11.00 – 14.00 Uhr

Nachhaltige Geschenke – ganz ohne Einkaufsstress

Auch bei der Geschenke-Planung greift das Team des Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater dem Christkind gerne unter die Flügerl.

Ob ein Geschenksackerl (in verschiedenen Ausführungen erhältlich), ein Genuss-Gutschein oder beides kombiniert – hier findet jede:r ein passendes Packerl!

Anfragen gerne an events@kolarik.at



Luftburgen auch im Winter springklar!

Erstmals kann bei kalten Temperaturen im Sonnenschein gesprungen werden. Daher die Kinder warm einpacken und an der frischen Luft so richtig austoben lassen.

Und wenn´s dann doch zu kühl wird – geht es in der „Guten Kinderstube“, dem Indoor-Familienbereich mit Spielplatz einfach weiter. Dazu gibt´s eine Stärkung aus der 100% Bio-Kinderkarte.

Weihnachtsfeier einmal anders - im Jänner oder Februar

Die VOR-Weihnachtszeit stressfrei erleben? Dann lieber NACH-feiern!

Gemütliches Ambiente, winterliche Stimmung und Punsch kann man auch entspannt im Jänner und Februar genießen.

Warum also nicht die private und Firmen-Weihnachtsfeier im Jänner oder Februar 2023 im Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater planen?

Persönliche Beratung unter: events@kolarik.at oder www.kolarik.at/spuerbar/weihnachtsfeier

Download-Link für Fotos zu allen Themen

https://we.tl/t-B8L3WHAycy

Media Kit, Logos und allgemeine Presseinfo:

www.kolarik.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Prater 128, Waldsteingartenstraße, 1020 Wien



Karin Dopplinger

presse @ kolarik.at

+43 676 842 130 106