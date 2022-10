Die Führerscheinprüfung erneut bestehen? Nur den Praxisteil (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) -

48 Prozent der Autofahrer in Österreicher sagen von sich, dass sie nur den Praxisteil der Führerscheinprüfung erneut erfolgreich ablegen könnten

Jeder Zehnte traut sich eine erneute Führerscheinprüfung ohne Vorbereitung gar nicht zu

Das ergab eine GfK-Studie im Auftrag von Continental Reifen Austria zum Thema Fahrsicherheit

Verkehrssituationen, Sicherheitsabstände und Berechnungen von Reaktions-, Brems- und Anhalteweg – wenn die Führerscheinprüfung schon Jahre her ist, kann so manches in Vergessenheit geraten. Würden Sie eine erneute Prüfung ohne jegliche Vorbereitung also erfolgreich ablegen? Bei einer Wiederholung aus dem Stegreif trauen sich die Autofahrer in Österreich am ehesten das Bestehen des Praxisteils zu (48 Prozent). Das geht aus einer repräsentativen GfK-Online-Umfrage[1] im Auftrag des Reifenherstellers Continental Reifen Austria hervor.

Mangelndes Theoriewissen? – Die Mehrheit traut sich nur den Praxisteil zu

Lediglich 26,7 Prozent glauben, dass ihr Wissen heute für das Bestehen der Theorie- und Praxisprüfung des Führerscheins aus dem Stegreif ausreichen würde. 2,1 Prozent trauen sich hingegen nur das Meistern der Theorieprüfung des Führerscheins zu. Und jeder zehnte Autofahrer in Österreich (10,2 Prozent) sagt sogar von sich, dass er bei beiden Teilen durchfallen würde, müsste er diese ad hoc ablegen. Dabei sind Jüngere zuversichtlicher als Ältere: Von den 30-39-Jährigen trauen sich 36,2 Prozent das erfolgreiche Absolvieren der Theorie- und Praxisprüfung des Führerscheins zu. Unter den 50-59-Jährigen sind hingegen nur 20,9 Prozent davon überzeugt.

Dass das Auffrischen des eigenen Fahrsicherheitswissens sinnvoll ist, bestätigt Robert Dworczak, Reifenexperte von Continental Reifen Austria: „Verschiedene österreichische Organisationen wie der ÖAMTC oder Fahrschulen bieten Auffrischungskurse zum Verhalten im Straßenverkehr an, um Auto- und Motorradfahrern wieder mehr Selbstvertrauen und Sicherheit zu vermitteln.“

[1] Im Auftrag des Reifenherstellers Continental Reifen Austria wurden mit dem GfK eBUS® 1.000 Personen ab einem Alter von 18 Jahren befragt, welche die österreichische Bevölkerung repräsentieren, davon 849 Autofahrer. Die Befragung wurde im Mai 2022 durchgeführt.

