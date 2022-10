Digital Days 2022 – Wien wird zum Digitalisierungs-Hotspot

Veranstaltungsreihe rückt den Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung

Wien (OTS) - Die Digital Days finden am 19. und 20. Oktober 2022 im Impact Hub Vienna statt. Die Veranstaltung ist das Jahresevent der DigitalCity.Wien und wird von der UIV Urban Innovation Vienna koordiniert, einem Unternehmen der Wien Holding.

Wie kann die digitale Transformation dazu beitragen, das Leben in der Stadt einfacher zu gestalten? Welche digitalen Technologien gewinnen im Bildungswesen und am Arbeitsplatz an Bedeutung? Wie sieht ein innovatives Gesundheitssystem im digitalen Zeitalter aus? Diese Fragen werden bei den Digital Days am 19. und 20. Oktober 2022 im Impact Hub Vienna beantwortet. Das Event wird von der UIV Urban Innovation Vienna im Auftrag der Stadt Wien (MD-OS/PIKT) organisiert.

Digitaler Humanismus ist Leitthema der Digital Days

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung diskutieren Expert*innen aus der Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft über den Digitalen Humanismus, bei dem der Mensch in das Zentrum der Digitalisierung gerückt wird.

„Die jährlich stattfindenden Digital Days zeigen ganz deutlich, dass der Wiener Weg der Digitalisierung auf den Bedürfnissen der Menschen aufbaut. Um Wien zur digitalen Hauptstadt Europas zu machen, ist es erforderlich, die notwendigen Rahmenbedingungen zu legen, damit die Bevölkerung bestmöglich von der Digitalisierung profitiert. Das Ziel ist es, den Alltag der Wiener*innen mithilfe digitaler Technologien zu erleichtern und die Lebensqualität langfristig zu erhöhen“, sagt Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke.

„Der digitale Humanismus fordert eine Rückbesinnung auf eine von der Aufklärung geprägte Haltung, die den Mensch bzw. die Menschheit in den Mittelpunkt der Gestaltung der digitalen Zukunft stellt. Und wo, wenn nicht in Wien, sollten wir an Begriffe wie Solidarität und Gemeinschaft denken?“, ergänzt Klemens Himpele, CIO der Stadt Wien.

Eröffnung und Auftakt

Das interaktive Programm widmet sich den neuesten Trends und Innovationen aus der Digitalbranche. In Form von Keynotes, Workshops, Panel-Diskussionen und Vorträgen werden digitale Kompetenzen vermittelt und Ideen in einem partizipativen Prozess erarbeitet. Die Veranstaltung wird von Vertreter*innen der Stadt Wien und dem Vorstand der DigitalCity.Wien eröffnet. Die Auftakt-Keynote hält der deutsche Philosoph und Autor Julian Nida-Rümelin, der als „Erfinder“ des Begriffes Digitaler Humanismus gilt. In seinem Vortrag wird er über die Rolle der Menschen in der Digitalisierung sprechen und einen Ausblick geben, wie der Digitale Humanismus dazu beitragen kann, die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten in Städten zu stärken.

Programm

Im Fokus stehen Themen wie Digitale Nachhaltigkeit, Artificial Intelligence, Cyber Security, Hybride Lernwelten und Digitale Gesundheitssysteme. Eine Besonderheit der Veranstaltung ist, dass auch Schüler*innen die Möglichkeit bekommen, über Workshops erste Erfahrungen in der Informationstechnologie zu sammeln. „Im Zuge der Digital Days war es uns wichtig, junge Talente mit erfahrenen Coaches aus der Branche zusammenzubringen, um die digitalen Kompetenzen zu fördern und Schüler*innen für Ausbildungen in der Digitalbranche zu begeistern“, sagt Marcel Simoner, Abteilungsleiter für Digitalisierung in der UIV Urban Innovation Vienna. „Die Workshops sind interaktiv gestaltet und ermöglichen ein spielerisches Kennenlernen von digitalen Technologien wie 5G, Open Source und Programmieren“.

Verleihung des Hedy Lamarr Preises zur Ehrung weiblicher Talente in der Forschung

Am ersten Programmtag der Digital Days wird außerdem der „Hedy Lamarr Preis“ der Stadt Wien an die herausragendste IT-Forscherin Österreichs verliehen. Der Hedy Lamarr Preis zeichnet seit 2018 österreichische Wissenschaftlerinnen für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird heuer zum fünften Mal vergeben. Das Ziel der Verleihung ist es, die Sichtbarkeit der Frauen in der IT-Branche zu erhöhen und Vorbilder für eine Karriere in einer männerdominierten Branche zu bieten.

Teilnahme und Anmeldung

Der Eintritt zu den Digital Days ist frei, mit einer begrenzten Ticketanzahl für die Teilnahme vor Ort. Dafür ist eine Registrierung auf der Community-Plattform der DigitalCity.Wien erforderlich. Die Programmdetails und Tickets finden Sie auf der Plattform. Teile der Veranstaltung können live auf der Plattform mitverfolgt werden.

Über die Digital Days

Die Digital Days sind eine Veranstaltung der Stadt Wien, der DigitalCity.Wien, UIV Urban Innovation Vienna, der Wirtschaftsagentur Wien sowie dem Wiener

Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefond (WWTF). Die Digital Days sind das Jahresevent der DigitalCity.Wien und bringen Verwaltung, Digitalwirtschaft, Wissenschaft und die Zivilgesellschaft zusammen. Das Ziel ist es, die Akteur*innen des Wiener Digitalstandorts miteinander zu vernetzen und digitale Lösungen für die Stadt zu entwickeln. Die Veranstaltung wird von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna koordiniert. Das Unternehmen unterstützt Städte im Generellen und die Stadt Wien im Speziellen dabei, die drängendsten urbanen Zukunftsfragen zu beantworten und Metropolen bei ihrem Weg zu einer klimagerechten und innovativen Stadt zu begleiten.

