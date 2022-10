19 Teams für den Gründungspreis PHÖNIX nominiert

Mit dem Gründungspreis PHÖNIX werden herausragende Leistungen von Start-ups, Spin-offs und Forschungsteams prämiert. Die FinalistInnen für das 10-Jahres-Jubiläum stehen nun fest.

Wien (OTS) - Bei der diesjährigen Wettbewerbsrunde des Gründungspreis PHÖNIX haben sich die besten Start-ups, Spin-offs und Forschungsteams des Landes beworben. Aus mehr als 200 Einreichungen wurden nun die besten 19 Teams für die Preisverleihung nominiert. Damit haben die besten Projektteams die Chance bei der Jubiläumsrunde des PHÖNIX dabei zu sein.

Der Österreichische Gründungspreis PHÖNIX wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) bereits seit zehn Jahren vergeben. Organisiert wird der Wettbewerb von der aws in Kooperation mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV). Ziel des Wettbewerbs ist es, den Stellenwert von erfolgreichem Wissenstransfer für den Innovationsstandort Österreich sichtbar zu machen und die Projekte entsprechend auf die Bühne zu holen. Dabei hat der Gründungspreis PHÖNIX seit Start eine entsprechende Strahlkraft erlangt. Seit Beginn 2012 konnten 835 Einreichungen verzeichnet werden.

Besondere Sichtbarkeit für Gründerinnen

Der Gründungspreis PHÖNIX legt zusätzlich einen Fokus auf die Unterstützung von weiblichen Gründerinnen. In der Kategorie Female Entrepreneurs, die bereits seit Start des PHÖNIX als eigene Kategorie prämiert wird, wird ein eingereichtes Projekt ausgezeichnet, an dem eine Frau als Forscherin, Gründerin oder Geschäftsführerin maßgeblich beteiligt ist. Damit schafft der Gründungspreis PHÖNIX Role-Models und trägt dazu bei, dass der Entrepreneurial Spirit auch unter Forscherinnen weiter gestärkt wird.

Unter den insgesamt 19 nominierten Teams befinden sich ganz unterschiedliche Ideen, die eines gemeinsam haben: das Ziel, Marktlücken zu finden und langfristig durch Innovation Erfolg zu haben. Die Start-ups kommen aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Tirol und liefern High-Tech-Antworten auf viele aktuelle gesellschaftliche Problemstellungen. Sie sind in den Branchen IT, Life Sciences, Biotechnologie, 3D-Druck oder auch in der Umwelttechnik tätig.

Die Verleihung des österreichischen Gründerpreis erfolgt durch den Bundesminister Martin Kocher und Bundesminister Martin Polaschek am 07. November 2022 in Wien. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten Trophäen, Urkunden und Reisegutscheine bzw. wird ihnen eine Teilnahme an einem internationalen oder nationalen Fachevent ermöglicht. Zusätzlich erhalten die Unternehmen durch die Teilnahme am PHÖNIX Sichtbarkeit.

Standortrelevante Innovation sichert den Standort

„ Der Gründungspreis PHÖNIX feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum. In herausfordernden Zeiten ist Innovation so wichtig wie nie zuvor. Der PHÖNIX zeigt erfolgreichen Wissenstransfer und gibt Beispiele, wie durch Innovationen tragfähige und nachhaltige Unternehmen entstehen. Dies hilft dem Standort und der gesamten Gesellschaft. Ich gratuliere allen nominierten Teams “, sagt Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft.

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung ergänzt: „ Der Gründungspreis PHÖNIX zeigt seit seinem Bestehen sehr erfolgreich, über welches enorme Potenzial die österreichische Forschung, die Universitäten und Forschungseinrichtungen verfügen. Heuer haben sich erneut 19 herausragende Projekte für die Preisverleihung qualifiziert. Diese Projekte sind wichtige Role-Models für Forschende und angehende Gründerinnen und Gründer und belegen gelungenen Technologietransfer. “

Der Gründerpreis PHÖNIX wird von der Austria Wirtschaftsservice (aws) in Kooperation mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV) organisiert.

Nominiert für den Gründerpreis PHÖNIX 2022 in den Kategorien Female Entrepreneur, Start-up, Spin-off und Prototyp sind:

Biome Diagnostics GmbH (NÖ)

Campfire Solutions GmbH - nista.io (W)

Econutri GmbH (STMK)

EET - Efficient Energy Technology GmbH (STMK)

Kontrol GmbH (OÖ)

Kraken Innovations GmbH (STMK)

Mana Health Technologies GmbH (STMK)

Myllia Biotechnology GmbH (W)

Oxygen Scientific GmbH (STMK)

MCI Management Center Innsbruck, Rehabilitationsgerät (T)

SUPASO GmbH (STMK)

TFF Consulting GmbH (W)

THT BIOMATERIALS GmbH (W)

TU Graz, ElektroPower (STMK)

Universität Innsbruck, Metal 3D Printing (T)

UpNano GmbH (W)

VitreaLab GmbH (W)

VTL GmbH (W)

worksmartr e.U. (W)

Alle Infos unter: www.gruendungspreis-phoenix.at

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Vernetzungs-, Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

