Webportal der Caritas wurde im Red Dot Award ausgezeichnet

Die Webagentur i-kiu gestaltet digitale Lösungen, um Menschen in Not zu helfen

Wien (OTS) - Eine Auszeichnung im Red Dot Award: Brands & Communication 2022 ergeht an das Webportal der Caritas Österreich und ihrer Diözesen. Nach dem Relaunch durch die Wiener Webagentur i-kiu wurden von der Jury die gute Gestaltungsqualität und die kreative Leistung ausgezeichnet.

In einem gemeinsamen Interview sprechen für die Caritas als Auftraggeberin, die Leiterin der Abteilung Fundraising und Kommunikation, Katha Häckel-Schinkinger, die Designerin von i-kiu design Südtirol, Franziska Heiß und Agenturchef Clemens Eichberger über Erfolge, Herausforderungen und die Zukunft von Design und Gestaltung im Onlinebereich.

F: Frau Häckel-Schinkinger, als Leiterin der Kommunikation von Caritas Österreich, warum freut Sie diese Auszeichnung?

Häckel-Schinkinger: Unser neues Portal wurde von einer renommierten Institution ausgezeichnet. Dies ist eine schöne Bestätigung für die Qualität unseres Onlineauftritts und verstärkt meine Motivation, unseren Weg der Kommunikation im Sinne des Caritas-Netzwerks und unserer Klient*innen weiterzugehen. Wir haben nicht damit gerechnet, daher freut es mich besonders, dass unser Einsatz Aufmerksamkeit erhält.

F: Frau Heiß, was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am neuen Design des Caritas Webportals?

Heiß: Ich finde, es ist uns gelungen, eine Gestaltung zu etablieren, welche die unterschiedlichen Inhalte optimal unterstützt und Botschaften bzw. Informationen bestmöglich transportiert. Das Design drängt sich nicht auf. Der Inhalt rückt in den Vordergrund. Außerdem haben wir es geschafft, effiziente User Journeys zu realisieren, die vor allem auch in Bezug auf die barrierefreien Aspekte optimal funktionieren.

F: Wenn man an das Branding der Caritas denkt, haben viele Menschen folgendes Bild im Kopf: Ein schwarzer Helvetica-Schriftzug und die Farbe Rot. Das waren auch die Vorgaben für das Design des neuen Relaunches. Sind das Einschränkungen im Kreativ- und Designprozess?

Heiß: Schriftarten, Farben und Formen stellen bei jedem Webprojekt die Basis des Screendesigns dar. Dadurch gelten auch die Corporate Design Vorgaben der Caritas hier nicht als Einschränkung, sondern als notwendige Basis, um die Website im Erscheinungsbild der Caritas gestalten zu können. Die Schriftart Helvetica, die Farben Schwarz, Weiß und Rot und vorwiegend eckige Formen fungierten im Designprozess somit als Grundlage für die Gestaltung der einzelnen Elemente im Baukastensystem des Webportals.

F: Frau Heiß, Sie sind maßgeblich für das Design des neuen Webportals der Caritas verantwortlich. Wo liegen allgemein die Schwerpunkte bei der Gestaltung von digitalen Produkten in Bezug auf User Experience Design?

Heiß: Hinter dem Wort „User Experience“ steht das Ziel, einer*m User*in das bestmögliche Erlebnis bei der Benutzung eines digitalen Produktes zu ermöglichen. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle. Mein wesentlicher Fokus liegt vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit einer digitalen Anwendung.

Besonders zu Beginn eines Webseiten-Projektes ist es wichtig, den gesamten Inhalt übersichtlich und strukturiert in ein passendes Layout zu bringen. Weiters gilt es eine klare Navigationsstruktur und sinnvolle Schrifthierarchien zu schaffen; Schriftgrößen gut lesbar zu gestalten und allzu lange Zeilenlängen zu vermeiden.

Bei der Berücksichtigung von mobilen Anwendungen ist es wichtig, klickbare Flächen wie z.B. Buttons groß genug und mit genügend Platz zu konzipieren. Denn wenn man sie mit dem Finger anklicken möchte, sollten sie nicht zu klein oder zu nahe an einem anderen Element platziert sein.“

F: Herr Eichberger, es ist nicht das erste Mal, dass Sie mit i-kiu die Website für die Caritas weiterentwickeln und -gestalten. Was ist das Besondere an einem 2. Relaunch?

Eichberger: Ganz klar die Erfahrung und die damit einhergehende langjährige Zusammenarbeit: i-kiu entwickelt und betreut seit mehr als 10 Jahren die Websites der Caritas. Dadurch kann ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess stattfinden, der im Resultat die Qualität steigert.

Dennoch sind die Herausforderungen eines Relaunches nicht vergleichbar mit denen eines neuen Onlineauftrittes und dessen „grüner Wiese“. Der Fokus bei einem Relaunch liegt darauf, die bestehenden Elemente technisch und gestalterisch auf den neuesten Stand zu bringen und dabei stets die User*innen des Produktes im Blick zu haben. Wenn man bedenkt, dass der Relaunch-Umfang des Webportals der Caritas rund 80 Domains, mehr als 20.000 Inhaltsseiten und 90 unterschiedliche Content-Elemente betrug, kann man sich ungefähr vorstellen, dass uns die Umsetzung einiges an Denkkapazität abverlangt hat. Umso mehr freue ich mich über die Auszeichnung des Red Dot Design Awards 2022 und darf meinem Team zu dieser großartigen Leistung gratulieren.

F: i-kiu ist bekannt für kreatives Design und technische Kompetenz. Wie gelingt es diese beiden Kernthemen zu verbinden?

Eichberger: Eines steht fest: Designer*innen und Developer*innen ticken aufgrund ihrer unterschiedlichen Aufgaben anders. Fast so wie ein magnetischer Plus- und Minuspol (lacht). Um jedoch ein gutes Endergebnis zu erreichen, ist es notwendig, dass die Teamarbeit der unterschiedlichen Kompetenzen gut funktioniert. Das gelingt uns in dem wir stets die Bedürfnisse der User*innen in den Vordergrund stellen.

Diese Denkweise hilft mir aber auch, im Management bei Schnittstellen die optimale Balance zu halten.

F: Frau Häckel-Schinkinger, abschließend, wie unterstützt das neue ausgezeichnete Webportal den eigentlichen Kernauftrag der Caritas, Menschen in Not zu helfen?

Häckel-Schinkinger: Das Wichtigste ist, Orientierung zu schaffen und Besucher*innen über die Angebote der Caritas zu informieren. Einerseits gibt es zahlreiche Hilfsangebote und Services der Caritas und ihrer neun Diözesen in ganz Österreich. Andererseits möchten wir auch jene ansprechen, die ihre Unterstützung für Mitmenschen in Not anbieten wollen. Z.B. Möglichkeiten für die junge Zielgruppe, mit dem Smartphone einfach und unkompliziert für Menschen in Not zu spenden. Oder der Schwerpunkt Barrierefreiheit, denn wir möchten auch Personengruppen mit verschiedenen besonderen Bedürfnissen online abholen und bestmöglich informieren.

Das Webportal ist zwar nur ein Mittel zum Zweck, aber es gelingt hier sehr gut, unsere Aufgaben optimal darzustellen und zu erfüllen. Dass wir dafür im Red Dot Design Award ausgezeichnet wurden, freut uns besonders und gibt uns zusätzlichen Rückenwind, den Weg für die Caritas beständig weiterzugehen.

