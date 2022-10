„SnowTime“ – Event für Wintersportbegeisterte

4.–6. November 2022 am Kitzsteinhorn und in Kaprun

Zell am See-Kaprun (OTS) - Am Kitzsteinhorn und in der Region Zell am See-Kaprun steht das erste Novemberwochenende ganz im Zeichen des Wintersports. Das Angebot am Berg und im Ort richtet sich an Skifahrer- und Snowboarder:innen sowie alle Wintersportfans.

Freeride Filmfestival: Am 4. November startet das größte Freeride-Event in Österreich, Deutschland und der Schweiz in der Burg Kaprun. Gezeigt werden fünf Ski- und Snowboardfilme. Headliner der Tour sind die beiden Snowboard-Ikonen Xavier De Le Rue und Elias Elhardt.

SnowTime Expert Talk: Auf dieser exklusiven Veranstaltung am 5. November in der Burg Kaprun spricht Aksel Lund Svindal darüber, wie Wille und Durchhaltevermögen ihm so manches Comeback ermöglicht haben. Außerdem gewährt er Einblick in seine aktuellen Projekte und in seine Premiere als Ski-Mitentwickler. Durch den Abend führt Sportmoderator Stefan Steinacher.

Ski & Snowboards testen: Interessierte können am 5. und 6. November die Ski- und Snowboardmodelle der Wintersaison 2022/23 kostenlos am Kitzsteinhorn testen; hier wurde der Skibetrieb am 7. Oktober aufgenommen. Vertreten sind namhafte Marken wie Atomic und Nitro.

Ski- & Snowboard-Workshops: Fortgeschrittene haben am 5. und 6. November die Möglichkeit, ihr aktuelles Fahrkönnen von Experten analysieren und sich Optimierungstipps zu Körperhaltung und Technik geben zu lassen.

Freestyle-Contest “Cash4Tricks”: Am 5. November erhalten Freeskier und Snowboarder am Kitzsteinhorn für gelungene Tricks bares Geld. Eine Jury entscheidet, wie viel der jeweilige Kunstgriff wert ist. Im Topf sind 2.000 Euro; der Wettbewerb endet, sobald das Geld aufgebraucht ist. Austragungsort des Freestyle-Contest ist der Glacier Park auf 2.900 Metern.

Wachs- & Skiservicekurs: Am 5. November führt der ehemalige Profi-Weltmeister Hans Hofer im Bründl Sports Flagshipstore Kursteilnehmer:innen kostenlos in die Basics des Wachs- und Skiservice ein.

Geführte Gipfeltour „Mein erster 3.000er“: Am 5. und 6. November startet diese Tour um jeweils 9 Uhr an der Talstation Gletscherjet. Seilgesichert gehts für trittsichere Teilnehmer:innen von der Gipfelstation etwa eine Stunde über 174 Höhenmeter zum Gipfel des Kitzsteinhorn auf 3.203 Meter.

Höhenmeter-Wettbewerb „Kitzsteinhorn SnowTime Cup“: Wer an einem der drei SnowTime-Tage insgesamt 3.029 Höhenmeter über skiline.cc auf den Pisten des Kitzsteinhorn sammelt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Neben Tagesskipässen fürs Kitzsteinhorn und Tageseintritten für zwei Personen im Tauern Spa Zell am See-Kaprun gibt es "Gipfel Frühstücke" im Gipfel Restaurant am Kitzsteinhorn sowie zwei Nächte für zwei Personen in einem 4* Hotel in Zell am See-Kaprun zu gewinnen.

Das Event verfügt über eine eigene Website: Unter www.snow-time.at lassen sich Details zu den jeweiligen Programmpunkten einsehen sowie Anmeldungen vornehmen.

