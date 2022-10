AK-Kulturmonat November: Museen um einen Euro, Theater und Konzerte um zehn Euro

Linz (OTS) - Konzert, Theater oder Kabarett – für die Veranstaltungen der AK Oberösterreich im November in der AK-Zentrale und im AK-Bildungshaus Jägermayrhof in Linz zahlen AK-Mitglieder gegen Vorweis ihrer AK-Leistungskarte nur zehn Euro Eintritt. Zum Beispiel für das mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnete Programm „Galápagos“ von Berni Wagner am 16. November. Oder für das „Himmlische Adventsingen“ mit dem Blonden Engel, der mit der Haselrieder Kombo am 29. November in der AK Linz auftritt. Und auch für die Tuesday the Bluesday-Reihe im November mit einem Doppelkonzert von Karl Mayr und The Raw Cats. Ebenso gibt es Tickets um nur 10 Euro für den AK Classics-Abend „Romantik und Realität“ am 4. November im Brucknerhaus Linz. Dabei interpretiert unter anderem die Ausnahmekünstlerin Julia Hagen gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Tobias Wögerer das erste Cellokonzert von Camille Saint-Saëns.

Mit dabei sind im AK-Kulturmonat außerdem die Kooperationspartner Theater Phönix und Posthof Linz, der Kultur.Park.Traun, die Local-Bühne Freistadt und das Gugg Braunau. Dort zahlen AK-Mitglieder mit ihrer Leistungskarte ebenfalls nur zehn Euro für ausgewählte Veranstaltungen.

Museen können sogar um nur einen Euro besucht werden, Kinder gehen gratis mit. Die Museen bieten im November Sonderführungen zu ihren Ausstellungs-Highlights an, etwa im Lentos zur Ausstellung „Herbert & Joella Bayer. Gemeinsam für die Kunst“. Das Schaudepot der Museen der Stadt Linz lockt mit „Linzer Alltags- und Arbeitsgeschichten“ in die Tabakfabrik. Das Ars Electronica Center bietet Highlight-Führungen und Family Tours an. Und in Steyr ist im Museum Arbeitswelt die Ausstellung „Bodies of Work“ zu sehen. Zudem finden im „Stollen der Erinnerung“ zwei Führungen statt. Bei den Spezialführungen gibt es begrenzte Teilnehmerzahlen, daher bitte unbedingt anmelden!

AK-Präsident Andreas Stangl ist es ein großes Anliegen, dass die AK ihren Mitgliedern Kunst und Kultur um wenig Geld anbieten kann: „Das ist uns gerade in Zeiten enormer Teuerung wichtig. Das AK-Kulturprogramm ermöglicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einige schöne und interessante Stunden zu verbringen.“

Tickets gibt es direkt bei den Veranstaltern. Beim Kauf bitte die AK-Leistungskarte vorweisen! Die AK-Leistungskarte gibt es auch als kostenlose App unter mobile-pocket.com fürs Smartphone. Alle Infos zum kompletten Programm und zum Kartenverkauf finden Sie unter ooe.arbeiterkammer.at.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Hans Promberger

+43 (0)50 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at