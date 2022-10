Ergebnisse des Pilotprojekts der kanadischen Circular Plastics Taskforce bestätigen, dass Digimarc Recycle die Sortierung von flexiblen Verpackungen verbessert

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire) - BEAVERTON, Oregon, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Produktdigitalisierung, gibt positive Ergebnisse eines kanadischen Recycling-Pilotprojekts bekannt, in dem die Wirksamkeit von Digimarc Recycle bei der Verbesserung der Recyclingsortierung untersucht wurde.

Das Projekt – eine Premiere in Nordamerika – bewertete die Wirksamkeit von Digimarc Recycle bei der Optimierung der Sortierung von flexiblen Kunststoffverpackungen in Kanada und wurde in Zusammenarbeit mit der Circular Plastics Taskforce (CPT), mitwirkenden Verarbeitern und Pellenc ST durchgeführt.

Das CPT zielt darauf ab, Projekte zur Verbesserung des Recyclings aller Kunststoffverpackungen im Rahmen der sich entwickelnden erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) in Quebec und Kanada im weiteren Sinne zu fördern. Die Bewertungen zielten darauf ab, aus erster Hand einen Überblick über die Sortierleistung bei CPT-Bestandteilen sowie eine Beobachtung der Leistung bei gemischten Abfällen, die für die kanadischen Verhältnisse charakteristisch sind, zu liefern.

Die Erkennungs- und Sortiergenauigkeit lag bei 99 % für Folien und flexible Materialien und entsprach den Richtlinien für die Verbesserung von Digimarc. Bemerkenswerterweise zeigen die Ergebnisse ein einheitliches Verhalten, unabhängig von der Art des verwendeten Materials, dem Formfaktor oder der Art des gemischten Abfalls. Die CPT kam zu dem Schluss, dass die Digimarc Technologie Folien und flexible Materialien genau und effizient auf SKU-Ebene (deterministisch) sortieren kann. Ab 2023 will die CPT die Technologie in Anlagen zur Anwendung bringen, um die Trennung flexibler Materialien nach Eigenschaften zu ermöglichen, sodass neue Endmärkte geschaffen werden können.

„Diese Ergebnisse bestätigen, was sich in anderen Programmen bereits bewährt hat: Digimarc Recycle ist äußerst effektiv bei der Verbesserung der Genauigkeit der Recyclingsortierung und ermöglicht, Material zu sortieren, das mit der derzeitigen optischen Sortiertechnologie nicht sortierbar ist", sagt Riley McCormack, CEO von Digimarc. „Die kanadischen Provinzen haben ehrgeizige Ziele und eine klare Verpflichtung zum Handeln. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, CPT bei der Umsetzung ihrer Vision für fortschrittliches Kunststoffrecycling in Kanada zu unterstützen."

Im letzten Jahr wurden groß angelegte Sortierbewertungen mit der Digimarc Technologie durchgeführt, vorwiegend im Rahmen von HolyGrail 2.0, einer branchenübergreifenden Initiative in Europa, die von der AIM – European Brands Association und der Alliance to End Plastic Waste vorangetrieben wird. Während diese Untersuchungen immer komplexer und anspruchsvoller geworden sind, sind die Ergebnisse bei der Messung von Erkennungsraten, Sortierraten und Reinheitsgraden sowohl konsistent als auch außerordentlich hoch geblieben.

Informationen zur Circular Plastics Task Force (CPT)

Das Ziel der CPT ist es, die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft für Post-Consumer-Rezyklate (PCR) in Quebec und Kanada zu fördern. Die CPT zielt darauf ab, den Bedarf der Endmärkte an recycelten Harzen und die Wertschöpfungskette des Recyclings besser aufeinander abzustimmen, indem konkrete Optimierungslösungen ermittelt und umgesetzt werden, die kurz- und mittelfristig eingesetzt werden können. Die Mitglieder des CPT-Lenkungsausschusses sind Cascades, Danone Canada, Dyne-A-pak, Keurig Dr. Pepper Canada, TC Transcontinental, The Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) und Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Weitere Informationen zur CPT finden Sie auf www.gapc.ca.

Informationen zu Pellenc ST

Pellenc ST, mit Hauptsitz in Frankreich, ist ein bedeutender Hersteller von intelligenten Sortieranlagen und damit verbundenen Dienstleistungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die optischen Sortiermaschinen von Pellenc sind weltweit im Einsatz, sowohl in Materialrückgewinnungsanlagen als auch in Recyclinganlagen. Ihre Kerntechnologie basiert auf hausgemachten Spektroskopielösungen zur Erkennung von Materialien und Farben. Pellenc ist bestrebt, Kombinationen mit neuen Technologien wie Digimarc Recycle zu entwickeln, um neue Herausforderungen bei der Sortierung mit optimaler Leistung zu bewältigen.

Informationen zu Digimarc

Digimarc ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Produktdigitalisierung, das durch eindeutige Identifikatoren und Cloud-basierte Lösungen branchenübergreifend einen Mehrwert für Unternehmen schafft. Digimarc ist seit mehr als 20 Jahren ein zuverlässiger Partner bei der Bekämpfung digitaler Fälschungen globaler Währungen. Digimarc zeigt den Weg eines Produkts auf, um Informationen zu liefern und eine wohlhabende, sicherere und nachhaltigere Welt zu fördern. Mit Digimarc können Sie endlich alles sehen. Und wenn Sie alles sehen, können Sie alles erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf digimarc.com.

Informationen zu Digimarc Recycle

Digimarc Recycle stellt eine Revolution bei der Sortierung und damit beim Recycling von Kunststoffabfällen dar. Durch die Verknüpfung verdeckter digitaler Wasserzeichen (die zur deterministischen Identifizierung von Kunststoffverpackungen mit beliebiger Granularität verwendet werden) mit einem erweiterbaren, cloudbasierten Repository von Produktattributen (wie Marke, SKU, Produktvariante, Verpackungszusammensetzung, Verwendung für Lebensmittel/Nicht-Lebensmittel usw.) überwindet Digimarc Recycle die Grenzen heutiger optischer Sortiertechnologien, um die Qualität und Quantität von Rezyklaten schrittweise zu verbessern. Darüber hinaus können dieselben Informationen, die zur Steuerung dieser fortschrittlichen Sortierung in den Anlagen verwendet werden, dazu genutzt werden, produktspezifische und standortbezogene Entsorgungsanweisungen über einen markeneigenen digitalen Kommunikationskanal, der über Wasserzeichen auf den Verpackungen oder QR-Codes zugänglich ist, direkt an den Verbraucher weiterzugeben.

Digimarc Recycle liefert nicht nur die Informationen, die für eine fortschrittliche Sortierung sowohl bei der Abholung als auch in den Einrichtungen erforderlich sind, sondern erfasst und liefert auch einen ganzheitlichen Überblick über den Weg des Produkts nach dem Kauf, wovon alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette profitieren. Organisationen mit Herstellerverantwortung können aussagekräftigere und genauere EPR-Programme entwerfen und umsetzen, Anlagenbetreiber können betriebliche Effizienz und Einblicke gewinnen, und Markeninhaber und Einzelhändler können auf Daten zugreifen, um Verbesserungen bei der Recyclingfähigkeit, eine Reduzierung des Verpackungsverbrauchs, Einblicke in das Verbraucherverhalten und allgemeine betriebliche Vorteile zu erzielen.

